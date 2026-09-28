Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante la noche del domingo, una significativa movilización se llevó a cabo en Ibagué, cuando decenas de habitantes de Villa Resistencia decidieron desplazarse hasta el sector de El Vergel, específicamente a las cercanías de la residencia de la alcaldesa Johana Aranda. Los manifestantes, entre quienes se encontraban adultos mayores, madres cabeza de familia y menores de edad, llegaron con velas y pancartas para expresar públicamente su preocupación y exigir respuestas claras sobre su situación habitacional, según lo informado por los organizadores de la protesta.

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El motivo principal de la movilización de la comunidad radica en la incertidumbre sobre su futuro, en especial porque se aproxima el 5 de octubre, fecha establecida dentro de un proceso judicial como límite para la ejecución de un desalojo que afectaría a cerca de 500 familias que hoy ocupan el sector de Villa Resistencia. Frente a esto, los habitantes solicitaron a la Administración Municipal información precisa sobre las alternativas y acompañamiento que puedan recibir antes y después del desalojo, ya que, de acuerdo con ellos, no ha habido suficiente claridad en ese sentido.

La respuesta institucional no tardó en llegar. Al sitio acudió el coronel Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué. Su presencia buscaba tanto facilitar el diálogo entre la comunidad y las autoridades como velar por la seguridad de los niños y jóvenes presentes durante altas horas de la noche. En la intervención, el coronel propuso la coordinación de una reunión entre los líderes comunitarios y la alcaldesa Aranda, con el fin de buscar salidas concertadas a la problemática.

También hizo presencia el secretario de Gobierno de Ibagué, brigadier general John Jairo Rojas, quien atendió la situación y anunció la realización de un consejo de gobierno extraordinario. En esta instancia interna de la administración local, las autoridades analizarían qué acciones institucionales corresponden tomar frente al proceso de desalojo inminente.

De acuerdo con la información suministrada sobre la situación, el eventual desalojo deberá contar con el acompañamiento de distintas entidades, entre ellas la Personería Municipal y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), enfatizando la importancia de garantizar los derechos de la población vulnerable, especialmente los menores de edad y las familias en condiciones de riesgo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué soluciones ofrece la Alcaldía de Ibagué a las familias de Villa Resistencia ante el desalojo?

Según la información disponible, la comunidad de Villa Resistencia aún está a la espera de detalles claros por parte de la Administración Municipal sobre las alternativas que se implementarán ante el desalojo. Las autoridades realizaron un consejo de gobierno extraordinario para analizar las acciones institucionales, pero hasta el momento no se ha especificado qué soluciones concretas serán ofrecidas, lo que mantiene la incertidumbre entre las familias afectadas.

¿Qué papel cumple el ICBF en el proceso de desalojo de Villa Resistencia?

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) es mencionado como una de las entidades que deberá acompañar el proceso de desalojo, con un enfoque especial en garantizar los derechos de los menores de edad y las familias vulnerables. Su intervención es clave para velar por la protección de los niños durante eventos que puedan afectar la estabilidad familiar y social.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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