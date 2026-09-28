El remezón político provocado por el fallo del Consejo de Estado que decretó la pérdida de investidura del exsenador Iván Name —en medio del turbio entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)— sigue generando reacciones de alto calibre en los pasillos del poder. En esta ocasión, la exsenadora María José Pizarro se vio obligada a salir al paso de las menciones que la involucran indirectamente en el expediente, publicando un comunicado oficial en el que descarta de manera categórica cualquier participación o conocimiento sobre las actuaciones irregulares por las que fue sancionado el expresidente del Congreso.

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De acuerdo con la información revelada por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, el fallo judicial señala que Name habría permitido que una senadora cercana al oficialismo, específicamente Pizarro Rodríguez, presidiera la gran mayoría de las sesiones plenarias donde se debatió el trascendental proyecto de reforma al sistema pensional. Según el análisis del alto tribunal, esta jugada habría servido para organizar la agenda legislativa a la medida del Ejecutivo y sortear las múltiples dificultades de quórum y retrasos que amenazaban con hundir la iniciativa gubernamental.

Ante las suspicacias generadas por el contenido del expediente, Pizarro defendió con vehemencia su labor como primera vicepresidenta del Senado durante el período en el que se tramitó la reforma pensional. La excongresista se amparó en el artículo 45 de la Ley 5.ª de 1992, recordando que las funciones de los vicepresidentes de la corporación contemplan la obligación de sustituir al presidente titular ante ausencias temporales o imposibilidades reglamentarias.

“Eso fue lo que hice, cuando correspondió, en numerosas sesiones del Senado, incluidas aquellas relacionadas con el trámite de la reforma pensional, proceso que estuvo marcado por dilaciones para su inclusión en el orden del día, dificultades para garantizar el quórum y reiterados retrasos”, argumentó Pizarro en su misiva pública.

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Asimismo, la exlegisladora fue enfática en deslindar su gestión de los delitos e irregularidades imputadas a su colega: “Que el fallo examine sesiones que presidí no significa que se me atribuya participación alguna en los hechos por los que el señor Name fue sancionado”, aseveró, añadiendo que toda su actuación al frente de la Mesa Directiva se encuentra debidamente soportada y registrada en las actas oficiales y en los archivos audiovisuales del Congreso.

Cerrando filas en torno a su partido y a su desempeño político, la exsenadora del Pacto Histórico reafirmó que su único objetivo al timonel de los debates fue cumplir con las banderas legislativas del Gobierno. “Como senadora… actué conforme a mis funciones y a mis convicciones, con el propósito de entregarles a los colombianos las reformas sociales que tramitamos”, puntualizó.

Finalmente, Pizarro hizo un llamado enfático a las autoridades judiciales para que continúen las pesquisas con total celeridad, transparencia y rigor, exigiendo que se individualicen las responsabilidades correspondientes en este escándalo que continúa sacudiendo los cimientos del poder legislativo colombiano.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.