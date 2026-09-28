El Tribunal Superior de Cali tiene previsto leer este lunes 28 de septiembre la decisión de segunda instancia dentro del proceso contra Andrés Ricci, pareja de la excampeona de patinaje colombiana Luz Mery Tristán, asesinada el 5 de agosto de 2023. La nueva decisión mantiene los principales elementos que llevaron a una condena de 41 años y 8 meses de prisión.

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Aunque los magistrados modificaron parcialmente la sentencia inicial y retiraron el delito relacionado con el porte ilegal de armas, mantuvieron los hechos centrales que vinculan a Ricci con la muerte de la deportista, reveló El Tiempo. Uno de los elementos analizados fue la evidencia balística encontrada durante la investigación.

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Según el fallo, una de las armas que estaba en poder de Ricci al momento de su captura era compatible con uno de los orificios encontrados en la puerta de una habitación y con la trayectoria del proyectil que terminó impactando a Tristán. El dictamen estableció que la excampeona murió de manera violenta por un disparo de arma de fuego.

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La relación entre ambos también fue examinada a partir de testimonios de personas cercanas. En esas declaraciones se habló de comportamientos celotípicos atribuidos a Ricci, además de un presunto control sobre las comunicaciones de Tristán. Según esos testimonios, la deportista habría tenido que cambiar con frecuencia su número celular y mostrar conversaciones de WhatsApp, además de mantener videollamadas para informar dónde se encontraba.

Otro de los puntos que revisaron los magistrados fue la versión entregada por Ricci sobre lo ocurrido antes del disparo. El procesado sostuvo que Tristán habría manifestado su intención de quitarse la vida y que su actuación buscaba impedirlo. Sin embargo, esa explicación fue descartada en el proceso al considerarse incompatible con las pruebas y con los resultados de la necropsia, en los que no se encontraron lesiones autoinfligidas que respaldaran esa hipótesis.

La investigación también incluyó evidencia sobre lesiones que la patinadora habría presentado antes de morir. Un perito forense señaló que una lesión en el ojo era compatible con un golpe de considerable fuerza, mientras que las heridas encontradas en los nudillos podían corresponder a maniobras defensivas frente a un agresor. El experto indicó además que esos hallazgos difícilmente podían explicarse por una caída desde la propia altura.

En el proceso también apareció un informe de toxicología practicado a Ricci el 30 de agosto de 2023. Según el documento citado en el fallo, en las muestras de orina se encontraron cocaína y alcohol. La información entregada en el proceso señala además que el hombre había viajado anteriormente a Cuba para recibir tratamiento relacionado con su consumo de sustancias.

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Con la decisión de segunda instancia, Ricci tendrá una modificación en la condena, debido a que fue retirado uno de los delitos, pero se mantienen los hechos principales relacionados con la muerte de Luz Mery Tristán. El hombre, de 61 años, permanece recluido en la cárcel de alta seguridad de Picaleña, en Tolima, donde cumple la pena que, por su edad, representa prácticamente el resto de su vida en prisión.

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