El asesinato de María Camila Potosí, una joven de 20 años que tenía ocho meses de embarazo, conmocionó a Cali en julio de 2026. La mujer desapareció el 16 de julio, después de salir de su vivienda en el barrio Polvorines, y cuatro días después su cuerpo fue encontrado a orillas del río Meléndez.

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María Camila esperaba a su primera hija, a quien había decidido llamar Alahia. En los días previos a su desaparición, la joven se encontraba preparando en casa algunos detalles hechos a mano para el baby shower de la bebé.

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La investigación de la Fiscalía apunta a que el crimen habría sido planeado para quedarse con la niña. Una de las principales señaladas, Yulieth Angulo, habría fingido estar embarazada y se habría acercado a María Camila para ganarse su confianza.

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María Camila vivía con su abuela, María, y su pareja, Cristian Moncayo. Según el relato de la familia, semanas antes de su desaparición conoció a Angulo en el sector donde residía.

La mujer comenzó a visitar la vivienda y a relacionarse con María Camila. Sin embargo, desde el primer encuentro la abuela manifestó que algo en el comportamiento de Angulo le generaba desconfianza.

“Esa niña no me dio buena espina porque ella la miraba mucho”, recordó la mujer.

Pese a la preocupación de su abuela, María Camila mantuvo una relación cercana con Angulo y, de acuerdo con el relato familiar, incluso llegó a ofrecerle su amistad y ayuda.

La última vez que vieron con vida a María Camila

El 16 de julio, la joven salió de su casa durante la mañana para atender a un familiar enfermo y acudir posteriormente a un control prenatal. Horas después, alrededor de las 4:00 p. m., las cámaras de seguridad de la zona registraron a María Camila subiéndose a la parte trasera de una motocicleta que era conducida por Yulieth Angulo.

Ese registro se convirtió en una de las últimas imágenes conocidas de la joven con vida. Mientras tanto, en su vivienda quedaron sus pertenencias y las decoraciones que estaba preparando para celebrar la llegada de Alahia.

Al día siguiente, Angulo habría regresado a la casa para manifestar que desconocía el paradero de María Camila. Sin embargo, la abuela la confrontó por lo ocurrido.

Según su relato, la mujer aseguró que había dejado a María Camila en una panadería y que la joven supuestamente había salido a comprar una mazamorra.

El teléfono de María Camila permaneció apagado durante varios días. Sin embargo, en la tarde del 18 de julio, la familia comenzó a recibir mensajes desde su número.

Su madre, Alba Gómez, se encontraba trabajando en España y recibió las comunicaciones. De acuerdo con el relato familiar, los mensajes buscaban hacer creer que María Camila se había marchado voluntariamente con una expareja. La familia, sin embargo, empezó a sospechar que algo no estaba bien.

Quien respondía desde el teléfono se negaba a enviar notas de voz y tampoco aceptaba realizar videollamadas, lo que aumentó las dudas de sus familiares sobre quién estaba realmente detrás de los mensajes.

Para Alba Gómez, recibir la noticia de lo que le había ocurrido a su hija significó enfrentar una pérdida que, según contó en Los Informantes, todavía resulta difícil de asimilar.

“Yo ahí la recuerdo, me pongo a mirar y se me hace como que la viera llegar con su risa”, relató la madre, quien también expresó el dolor que le produce pensar en la forma en que murió su hija.

La hipótesis de la Fiscalía sobre el crimen de María Camila Potosí

El 20 de julio, cuatro días después de la desaparición, las autoridades encontraron el cuerpo de María Camila a orillas del río Meléndez.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Angulo habría fingido estar embarazada con el propósito de acercarse a la joven y posteriormente apoderarse de su bebé.

La hipótesis del ente investigador señala que María Camila fue llevada hasta una vivienda ubicada en el barrio Alto Polvorines, donde habría sido atacada por cuatro hombres que, según las autoridades, estarían vinculados con la banda delincuencial conocida como Los Santa.

La Fiscalía sostiene que la joven recibió 22 heridas con arma cortopunzante y que posteriormente le fue practicada una cesárea artesanal para extraer a la bebé.

Según la investigación, el procedimiento habría provocado la muerte de Alahia. Las autoridades también establecieron como hipótesis que por el crimen se habría pagado una suma cercana a cuatro millones de pesos.

La madre de María Camila expresó su indignación al conocer los detalles de la investigación y cuestionó las razones que llevaron a los responsables a cometer el crimen.

Encontraron a la bebé diez días después

El caso tuvo un nuevo giro el 30 de julio, cuando las autoridades localizaron el cuerpo de la bebé, que se encontraba enterrado junto con pertenencias de María Camila.

Ese mismo día fueron capturados Yulieth Angulo y cuatro hombres señalados de pertenecer a Los Santa. La Fiscalía les imputó los delitos de feminicidio, secuestro, desaparición forzada y alteración de elemento material probatorio. Los procesados no aceptaron los cargos.

Posteriormente, un juez ordenó que los cinco fueran enviados a prisión mientras avanza el proceso judicial.

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De acuerdo con la información suministrada sobre el caso, los implicados podrían enfrentar penas de hasta 60 años de prisión, sin beneficios, si son encontrados responsables de los delitos por los que fueron procesados.

La investigación deberá continuar para establecer con precisión la responsabilidad individual de cada uno de los acusados y esclarecer todos los detalles del crimen que terminó con la vida de María Camila y su bebé.

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