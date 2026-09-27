La Justicia de Tailandia confirmó este viernes 25 de septiembre la condena a cadena perpetua contra el español Daniel Sancho por el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ocurrido en agosto de 2023 en la isla de Koh Phangan.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Sale a la luz ‘selfie’ de Daniel Sancho y Edwin Arrieta; se habría tomado antes del crimen)

El Tribunal de Apelación de la Región 8 desestimó los recursos presentados por las partes y mantuvo la decisión de primera instancia. De esta manera, Sancho seguirá condenado por el asesinato de Arrieta, además de los delitos relacionados con la ocultación y el descuartizamiento del cuerpo y la destrucción del pasaporte del colombiano.

La lectura de la decisión se hizo en una audiencia a puerta cerrada. Sancho siguió el procedimiento mediante videollamada desde la prisión de Surat Thani, donde permanece recluido.

Lee También

¿Cómo ocurrió el asesinato de Edwin Arrieta?

El crimen ocurrió el 2 de agosto de 2023, cuando Sancho y Arrieta se encontraban en Koh Phangan, una isla turística de Tailandia. El colombiano, de 44 años, era cirujano plástico y había viajado al país asiático para encontrarse con el español.

La investigación comenzó después de que las autoridades encontraran restos humanos en distintos puntos de la isla. Posteriormente, se estableció que correspondían a Arrieta y las pesquisas se concentraron en Sancho, quien había viajado a Tailandia días antes.

El español reconoció ante la Policía haber causado la muerte del colombiano y acompañó a los investigadores hasta diferentes lugares donde habían sido encontrados restos del cuerpo.

(Lea también: El platal que Edwin Arrieta le habría prestado a Daniel Sancho antes de morir, según chat)

Las autoridades también establecieron que Sancho había comprado previamente varios elementos que fueron utilizados durante el crimen, entre ellos cuchillos, una sierra, bolsas, guantes y productos de limpieza. Estos elementos fueron considerados por la Justicia como parte de las pruebas que respaldaban la existencia de una planificación previa.

¿Por qué recibió cadena perpetua?

El asesinato premeditado puede ser castigado con pena de muerte en Tailandia. Sin embargo, en agosto de 2024 el tribunal de primera instancia decidió imponerle cadena perpetua, teniendo en cuenta como atenuante la colaboración y confesión inicial de Sancho durante la investigación.

La defensa había solicitado que se repitiera el juicio y que fueran escuchados nuevos testigos. También sostuvo que la muerte de Arrieta se produjo durante una pelea y que no hubo una planificación para asesinarlo.

Sin embargo, el tribunal de apelación rechazó esos argumentos y consideró que no era necesario incorporar nuevas pruebas para modificar la decisión. De esta forma, quedó en firme la condena de cadena perpetua por el asesinato premeditado y los demás delitos relacionados con el manejo del cuerpo y el pasaporte de la víctima.

La decisión también mantuvo la indemnización establecida para los padres de Edwin Arrieta. La familia del cirujano había solicitado que se aumentara el castigo a pena de muerte, mientras que la defensa de Sancho buscaba revertir la condena.

El equipo jurídico del español todavía puede analizar la posibilidad de acudir ante el Tribunal Supremo de Tailandia. Por ahora, Sancho continuará cumpliendo la cadena perpetua en la prisión de Surat Thani.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)