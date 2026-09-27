Así como salen a flote delicadas investigaciones contra figuras públicas, Delcy Rodríguez quedó bajo lupa luego de varios reportes de medios a nivel internacional.

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Diversas indagaciones judiciales y operativas adelantadas por organismos españoles señalan la figura de la presidenta encargada de Venezuela, según divulgaron importantes periódicos europeos replicado por Blu Radio.

Las pesquisas coordinadas en Madrid rastrean los vínculos entre delegados del régimen de Nicolás Maduro, inversionistas ibéricos y allegados al exmandatario José Luis Rodríguez Zapatero, indicaron periódicos como ABC, The Objective y El Mundo.

En ese sentido, la Audiencia Nacional inspecciona minuciosamente multitud de conversaciones transmitidas por la plataforma cifrada Threema entre Rodríguez y el magnate Víctor de Aldama, según detalló El Mundo.

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Tales diálogos examinan acuerdos comerciales vinculados a la exportación de crudo venezolano junto con gestiones desarrolladas mediante firmas mediadoras.

A raíz del aporte voluntario ofrecido por Aldama a los tribunales, el despacho judicial encomendó la verificación del material a la Unidad Central Operativa (UCO) perteneciente a la Guardia Civil.

Dentro del inventario digital consta una interacción fechada en junio de 2021 donde el negociante plantea a Rodríguez una oferta comercial planteada por Pegaso Energy para comercializar ‘fuel oil’.

Los reportes del diario español destacan que los chats registran referencias sobre cargamentos de cientos de miles de barriles, transacciones dirigidas hacia depósitos bancarios rusos y contratiempos logísticos para despachar hidrocarburos desde muelles venezolanos.

Igualmente, los agentes analizan si las influencias ejercidas por Aldama en territorio sudamericano guardan relación con otros procesos penales seguidos en suelo español.

Por otra parte, The Objective comunicó la aprehensión en España de dos funcionarios diplomáticos de origen venezolano vinculados a un expediente por narcotráfico.

Entre los capturados figura José Manuel Escorihuela, antiguo ministro consejero dentro de la delegación diplomática en Madrid que tiempo después integró la dependencia a cargo de Coromoto Godoy.

Godoy asumió en marzo de 2026 el nombramiento hecho por Delcy Rodríguez para actuar como delegada permanente venezolana ante las Naciones Unidas.

Durante un operativo policial hecho en el aeropuerto de Barajas, los uniformados interceptaron a Escorihuela transportando 50 kilos de cocaína, al tiempo que aprehendieron a Kelvin Jesús Matos bajo reserva sumarial.

Dicho expediente busca clarificar la dimensión real del entramado delictivo sin que las diligencias actuales impliquen una acusación penal directa contra Rodríguez.

Paralelamente, ABC reveló indagaciones sobre Whathefav, emprendimiento perteneciente a las descendientes del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Reportes elaborados por la UDEF comprueban que la compañía percibió en 2020 un giro bancario de 20.000 euros emitido por Danilo Alfonso Díazgranados Manglano, inversionista indagado en la causa Plus Ultra.

Expedientes policiales registran además transferencias financieras enviadas hacia Whathefav desde entidades vinculadas con Julio Martínez Martínez, citando giros por 20.993,50 euros efectuados desde Agropecuaria Lucena.

Frente a estos hallazgos, la Audiencia Nacional convocó formalmente en calidad de investigadas a las hijas del político socialista español.

Aunque esta última causa no atribuye delitos a Delcy Rodríguez, engloba el compendio de fiscalizaciones españolas dirigidas a esclarecer nexos financieros y políticos con el entorno de Caracas.

¿Cuándo van a ser las elecciones en Venezuela?

Hasta el momento, no existe una fecha oficial confirmada para las próximas elecciones presidenciales en Venezuela.

El Consejo Nacional Electoral no ha convocado formalmente ningún proceso electoral presidencial para el año 2027.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada desde el 5 de enero de 2026, evitó comprometerse con una fecha concreta.

El pasado 2 de septiembre, Rodríguez declaró textualmente: “yo no fijo fecha”, ante la insistencia sobre comicios futuros.

Rodríguez asumió el cargo dos días después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

Maduro enfrenta actualmente un proceso judicial en Nueva York, acusado formalmente de narcotráfico por autoridades estadounidenses.

El senador republicano Bernie Moreno propuso el 24 de julio de 2027 como fecha simbólica para elecciones presidenciales.

María Corina Machado respaldó públicamente esa propuesta, aunque no representa una convocatoria oficial ni vinculante.

El partido Vente Venezuela también difundió mensajes solicitando fijar oficialmente esa fecha para el proceso electoral.

Sin embargo, Venezuela carece actualmente de un nuevo Consejo Nacional Electoral debidamente conformado y operativo.

Tampoco existe un cronograma electoral publicado ni un Registro Electoral actualizado para organizar comicios presidenciales.

La organización verificadora Cotejo.info confirmó que hasta el 10 de septiembre de 2026 no existía convocatoria oficial alguna.

Tampoco se han definido candidaturas formales, pese a versiones falsas que circularon en redes sociales recientemente.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.