Por: Caracol TV

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Las autoridades investigan el homicidio del teniente de la Policía Álvaro José Medina Peña, quien fue encontrado sin vida en una zona rural del municipio de Bolívar, Cauca. El uniformado se desempeñaba como subcomandante de la estación de Policía de esta localidad.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, Medina Peña se movilizaba en un bus de servicio público con destino a El Bordo, donde tenía previsto apoyar labores relacionadas con el fortalecimiento de la seguridad en la zona.

De manera preliminar, se estableció que durante el recorrido el oficial habría sido obligado a descender del vehículo. Posteriormente, fue encontrado muerto en un sector del resguardo indígena en Guachicono, según el más reciente reporte de Noticias Caracol, fue asesinado por desconocidos.

Las circunstancias que rodearon el homicidio todavía son materia de investigación. Las autoridades adelantan labores para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar quiénes estarían detrás del asesinato del uniformado.

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El teniente cumplía funciones como subcomandante de la estación de Policía de Bolívar y se dirigía hacia El Bordo para apoyar actividades relacionadas con el fortalecimiento de la seguridad.

Segpuninformó Blu Radio, entre las hipótesis que manejan las autoridades se encuentra la posible participación de un grupo armado con presencia en esta zona del departamento. En el sector también se ha reportado presencia del ELN.

Esta posibilidad hace parte de las líneas que son objeto de investigación y no ha sido establecida como la causa definitiva del asesinato.

Se espera que en las próximas horas, las autoridades entreguen nuevos detalles a medida que avancen las labores de recolección de información y esclarecimiento del caso.

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