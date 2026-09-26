Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una denuncia presentada por la ciudadanía ha causado inquietud en el sector de la carrera Quinta, entre calles 20 y 24, en Ibagué. Según información divulgada a través de redes sociales, un hombre identificado con las iniciales L.A.L.H. habría sido señalado por presuntamente seguir y acosar reiteradamente a una menor de edad que transita por ese sector. La comunidad expresó su preocupación, advirtiendo sobre el posible riesgo al que podrían estar expuestos los estudiantes que a diario recorren esta zona de la ciudad.

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El denunciante aseguró que, durante un supuesto procedimiento, en el teléfono celular del hombre habrían sido hallados fotografías y videos de menores de edad. Sin embargo, hasta el momento, dicha información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades encargadas de la investigación. La gravedad de estas afirmaciones ha hecho que los habitantes del sector exijan un esclarecimiento de los hechos por parte de las entidades competentes, enfatizando la necesidad de determinar si la conducta denunciada reviste carácter delictivo y si existen elementos probatorios suficientes para proceder con una investigación formal.

La denuncia hasta ahora constituye un señalamiento ciudadano. Por tanto, corresponde a las autoridades determinar la veracidad de las acusaciones y si existen pruebas materiales que permitan aclarar el caso. Es importante destacar que, de acuerdo con la información disponible, aún no se ha iniciado una investigación formal ni se han emitido pronunciamientos oficiales sobre el asunto. Entre tanto, los habitantes continúan atentos y solicitan que haya una respuesta clara, considerando la preocupación que esta situación ha despertado entre las familias que tienen hijos e hijas en edad escolar viviendo o transitando en el interior de este sector de Ibagué.

Este caso permanece abierto y en proceso de verificación, por lo cual se recomienda a la ciudadanía estar pendiente de los reportes oficiales que emitan las entidades correspondientes sobre este hecho.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe del caso de presunto acoso a menores en la carrera Quinta de Ibagué?

Según la denuncia difundida en redes sociales y recogida en medios locales, un hombre identificado con las iniciales L.A.L.H. habría seguido y acosado de forma repetida a una menor de edad en el sector de la carrera Quinta de Ibagué, entre calles 20 y 24. Aún no hay confirmación oficial sobre hallazgos en el celular del señalado, y el caso sigue en proceso de verificación por parte de las autoridades.

¿Qué deben hacer las autoridades frente a una denuncia ciudadana por acoso a menores?

Ante denuncias ciudadanas sobre acoso a menores de edad, lo procedente es que las autoridades competentes verifiquen la información, recojan pruebas, escuchen a las partes involucradas y, si encuentran méritos, inicien una investigación formal para esclarecer los hechos y establecer posibles responsabilidades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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