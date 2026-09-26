Yulieth Hereira Sanjuanelo, de 21 años, decidió retirarse del proceso de elección de la Reina del Carnaval de Juan de Acosta 2027 luego de denunciar que recibió amenazas de muerte relacionadas con su participación en el certamen.

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La joven, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad de la Costa y cosmetóloga, confirmó que presentó su renuncia irrevocable ante la Alcaldía de Juan de Acosta, después de recibir durante varios días mensajes intimidatorios a través de WhatsApp e Instagram.

Según relató Hereira, las amenazas comenzaron el martes en horas de la noche. En los mensajes le pedían que se retirara del reinado y, además, le advertían que conocían el lugar donde vivía y su negocio de estética.

Hereira explicó que inicialmente guardó capturas de los mensajes y se las compartió a su hermana. Sin embargo, el temor por su seguridad y la preocupación de su familia terminaron llevándola a abandonar la competencia.

La joven aseguró que no sabe quién estaría detrás de las intimidaciones y señaló que no tiene conflictos conocidos con habitantes de Juan de Acosta. También indicó que, según lo que le informaron durante la revisión de los mensajes, se trataría de una persona relacionada con el Carnaval y no de un grupo dedicado a la extorsión. “Específicamente me dicen en el mensaje que me retire del reinado”, explicó.

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Yulieth Hereira recibió acompañamiento de las autoridades

Después de denunciar el caso, Hereira comenzó a recibir acompañamiento de la Policía Nacional, el Gaula y la Alcaldía de Juan de Acosta.

La joven aseguró que este respaldo le ha permitido sentirse más tranquila mientras avanzan las investigaciones para establecer quién estaría detrás de los mensajes.

“Me siento más tranquila porque todos me han brindado su apoyo, no me han dejado sola en ningún momento”, afirmó.

Hereira también contó que llevaba varios años con la intención de participar en el Carnaval y que este año finalmente decidió postularse. “Yo estaba dando todo de mí y me estaba preparando muy bien”, recordó.

Pese a su renuncia, la joven dejó abierta la posibilidad de volver a participar en el futuro. “Esto no es un adiós definitivo, es un hasta pronto”, expresó.

Mientras las autoridades avanzan en la investigación, su salida deja una de las candidaturas fuera del proceso de elección de la representante de Juan de Acosta para las festividades de 2027.

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