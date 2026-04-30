El caso del asesinato de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez, ocurrido en la exclusiva zona de Polanco, en Ciudad de México, sigue sumando elementos que mantienen la atención pública tanto en México como en otros países. Una nueva revelación ha puesto el foco sobre Erika ‘N’, madre del esposo de la víctima y capturada por ser señalada como principal sospechosa del homicidio.

Sigue a PULZO en Discover

La mujer fue detenida el pasado 29 de abril en un apartamento ubicado en el sector La Cigarra, en el municipio El Hatillo, en Caracas, Venezuela. El procedimiento estuvo a cargo del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), tras una solicitud de cooperación internacional emitida por la Fiscalía General de la República (FGR) y canalizada mediante Interpol.

(Le puede interesar: Últimos posts de Carolina Gómez antes de ser asesinada dejan dudas: habló del miedo)

En medio del avance de las investigaciones, surgió información sobre una supuesta carta atribuida a la detenida, que habría sido escrita apenas un día después del asesinato. El contenido fue divulgado por el analista político venezolano Federico Álvez, quien retomó un video difundido en redes sociales por la creadora de contenido conocida como ‘La Parcera Jostin’.

Lee También

Según explicó la ‘influencer’ en un video de Tiktok, el mensaje habría sido encontrado en el teléfono móvil de la acusada, específicamente en una aplicación de notas. No obstante, decidió compartir una versión adaptada del texto para evitar problemas legales y proteger la información original. “Es un tema bastante delicado”, afirmó al justificar su decisión.

¿Qué dice carta que habría escrito suegra de Carolina Flores, señalada del asesinato?

El contenido de la carta deja entrever tensiones familiares previas al crimen. En el texto, la presunta autora describe conflictos con la exreina, incluyendo discusiones por actitudes, decisiones familiares y desacuerdos sobre la crianza de un menor. También menciona episodios que reflejan incomodidades acumuladas dentro del entorno familiar.

(Lea también: Así habría huido Érika Herrera, suegra de Carolina Flores y principal sospechosa del crimen)

La misiva, presuntamente enviada de la madre al hijo, detalla una aparente molestia de la hoy capturada y tensiones con su nieto. Sumado a ello, la mujer se habría molestado por un supuesto desplante de la exreina.

“Siempre me ha tratado con sus malos modos, pero el que solo saludara a Luca y a mí ni siquiera me dijera ‘hola’ después de meses de no vernos, se me hizo una majadería… que casi lo primero que me dijera que ir por Luca y nunca iban a regresar a nuestra casa, como pasó; que tenían planeado ir estos días a Ensenada, pero que a la casa no volvería a poner un pie. Y yo ni enterada de sus planes, para variar”, se lee en la carta.

Uno de los fragmentos más impactantes aparece hacia el final del mensaje: “Sé que nunca me perdonarás y que tu familia se verá dañada con esto”, frase que ha sido interpretada por algunos como un indicio de arrepentimiento o conciencia de las consecuencias de lo ocurrido.

Además, el texto incluye referencias al distanciamiento entre madre e hijo, así como al dolor que, según se expresa, le causaba no tener contacto cercano con su nieto. Estas declaraciones han sido analizadas por expertos y usuarios en redes sociales, quienes intentan comprender el trasfondo emocional del caso.

Por ahora, las autoridades no han confirmado oficialmente la autenticidad de la carta ni su validez como prueba dentro del proceso judicial. Sin embargo, su difusión ha intensificado el interés mediático y ha añadido un nuevo ángulo a un crimen que sigue bajo investigación.

El caso de Carolina Flores Gómez continúa en desarrollo, mientras se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre la situación judicial de la detenida y el avance de las pesquisas.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)