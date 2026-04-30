Las autoridades israelíes confirmaron la detención de cerca de 175 activistas internacionales que viajaban en una flotilla humanitaria con destino a la Franja de Gaza, entre ellos tres ciudadanos colombianos cuya identidad ya fue revelada oficialmente.

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El operativo fue anunciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, que informó que fuerzas navales interceptaron varias embarcaciones que navegaban por el mar Mediterráneo con ayuda destinada a la población palestina. Según el comunicado, los activistas fueron trasladados “pacíficamente” hacia territorio israelí para procedimientos de identificación y verificación de seguridad.

¿Quiénes son los colombianos detenidos en la Franja de Gaza?

El presidente Gustavo Petro confirmó que dentro del grupo interceptado se encontraban tres colombianos que participaban en la denominada Flotilla Global Sumud:

Andrés Leonardo Castelblanco, quien viajaba en la embarcación Batolo.

Daniela Lisette Castillo, integrante del barco Eros.

Estefanía Gutiérrez Castañeda, tripulante del buque Al Bassa.

El mandatario calificó la operación como un “secuestro” y aseguró que la interceptación ocurrió en aguas internacionales, lo que —según su postura— representaría una acción ilegal por parte del gobierno israelí.

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La flotilla había partido días atrás desde el puerto italiano de Augusta con el objetivo de cruzar el Mediterráneo y entregar alimentos, medicinas y suministros básicos a la población gazatí, afectada por la escasez derivada de la guerra iniciada en octubre de 2023.

Organizadores del movimiento denunciaron que cientos de civiles quedaron temporalmente a la deriva tras la interceptación y acusaron a Israel de impedir el ingreso de ayuda humanitaria.

Cómo ocurrió la interceptación

De acuerdo con Israel, el operativo se desarrolló durante la madrugada y se ejecutó de forma escalonada sobre unas 20 embarcaciones, aunque los organizadores de la flotilla aseguran que fueron al menos 22 barcos neutralizados.

Las autoridades israelíes indicaron que la operación tuvo lugar a más de 1.000 kilómetros de su territorio y cerca de aguas próximas a Grecia. Tras el abordaje, los activistas fueron conducidos hacia Tel Aviv bajo protocolos militares.

Videos difundidos por la Cancillería israelí muestran a los participantes a bordo de un buque militar mientras eran escoltados por la Armada.

La versión de Israel

El ministro de Defensa, Israel Katz, defendió la intervención señalando que la flotilla estaría vinculada indirectamente con el movimiento Hamas y que la iniciativa violaba mecanismos internacionales establecidos para el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza.

Según el Gobierno israelí, el bloqueo marítimo busca impedir el fortalecimiento de grupos armados en el enclave palestino y continuará aplicándose por vías que consideran legales.

El Ejército israelí reiteró que mantendrá el control naval sobre el acceso a Gaza y afirmó que la seguridad regional obliga a inspeccionar cualquier embarcación que intente romper el bloqueo.

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