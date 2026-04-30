El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que tres ciudadanos colombianos que viajaban en la llamada Flotilla de la Libertad fueron retenidos por autoridades de Israel en aguas internacionales.

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A través de su cuenta en X, el mandatario aseguró que los connacionales fueron detenidos de manera ilegal por el gobierno israelí, y agregó que las embarcaciones en las que se movilizaban habrían sido “tomadas ilegalmente” durante el operativo.

En el mismo mensaje, sostuvo que la retención ocurrió en altamar y calificó el hecho como un “secuestro”, al considerar que se trató de civiles en una misión internacional.

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“Tres colombianos que viajaban en la flota de la Libertad son apresados por el régimen genocida de Netanyahu, que tomó ilegalmente las embarcaciones marítimas en donde iban y su secuestro fue en aguas internacionales”, indicó el jefe de Estado.

#ATENCIÓN El presidente Gustavo Petro informó que tres ciudadanos colombianos que viajaban en la Flota de la Libertad están retenidos por Israel. Según el mandatario, tomaron ilegalmente las embarcaciones marítimas en aguas internacionales.

Se trata de:

-Andrés Leonardo… — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 30, 2026

¿Quiénes son los colombianos detenidos por Israel según Gustavo Petro?

Los nombres mencionados por Petro son Andrés Leonardo Castelblanco Jaime, Daniela Lisette Castillo Mogollón y Estefanía Gutiérrez Castañeda, quienes estarían a bordo de las embarcaciones Batolo, Eros y Al Bassa.

Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de la Cancillería de Colombia ni de organismos internacionales sobre este caso específico, por lo que la información continúa en verificación.

La denominada Flota de la Libertad agrupa misiones marítimas de carácter civil que buscan llegar a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria y visibilizar la situación en ese territorio.

En anteriores ocasiones, este tipo de embarcaciones fueron interceptadas durante su recorrido, lo que ha provocado tensiones diplomáticas y cuestionamientos sobre el cumplimiento del derecho internacional en aguas fuera de jurisdicción.

Por ahora, se espera un pronunciamiento oficial que permita esclarecer la situación de los colombianos mencionados y las condiciones en las que se encontrarían.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.