Un nuevo episodio de tensión diplomática se abre entre Colombia y Ecuador luego de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, lanzara una fuerte acusación contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Colombia responde con aranceles y créditos blandos al cierre comercial de Ecuador: ¿cómo afecta a los exportadores?)

A través de su cuenta en X, Noboa aseguró que distintas fuentes le han advertido sobre una presunta incursión de guerrilleros colombianos por la frontera norte de su país, señalando incluso que estos movimientos estarían “impulsados por el Gobierno de Petro”.

“Varias fuentes nos han informado de una incursión por la frontera norte de guerrilleros colombianos, impulsada por el Gobierno de Petro”, escribió el mandatario.

Lee También

Acá, el trino completo:

Varias fuentes nos han informado de una incursión por la frontera norte de guerrilleros colombianos, impulsada por el Gobierno de Petro. Cuidaremos nuestra frontera y a nuestra población. Presidente Petro, dedíquese a mejorar la vida de su gente en vez de querer exportar… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) April 29, 2026

Mensaje directo de Noboa a Petro: “Dedíquese a mejorar la vida de su gente”

El pronunciamiento no se quedó solo en la denuncia. Noboa fue más allá y envió un mensaje directo al presidente colombiano, cuestionando su gestión interna.

“Cuidaremos nuestra frontera y a nuestra población. Presidente Petro, dedíquese a mejorar la vida de su gente en vez de querer exportar problemas a países vecinos”, agregó.

Las declaraciones elevan el tono en la relación bilateral, especialmente en un contexto regional marcado por problemas de seguridad, narcotráfico y presencia de grupos armados en zonas fronterizas.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.