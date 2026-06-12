Por: France 24

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La mayor oferta pública inicial (OPI) de la historia se llevará a cabo sin China. SpaceX, el conglomerado aeroespacial y de inteligencia artificial del magnate multimillonario Elon Musk, ha decidido que los inversionistas chinos y de Hong Kong no podrán adquirir acciones de la empresa, que pronto cotizará en bolsa y debutará en Wall Street este viernes 12 de junio.

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“Los fondos mutuos, los fondos de capital privado, los fondos soberanos, las oficinas familiares y las personas con un alto patrimonio neto de ambas jurisdicciones quedarán excluidos de esta tan esperada OPI”, informó ‘China Daily’, un importante diario en inglés propiedad del Partido Comunista del gigante asiático.

En nombre de la seguridad nacional

Según informó Bloomberg el viernes pasado, la prohibición de que todo un país compre acciones entró rápidamente en vigor. Reuters informó que las personas con sede en Hong Kong o China continental que intentaban registrarse para comprar acciones a través del sitio oficial de SpaceX recibían un mensaje de “Error 1009”.

“Por lo que recuerdo, esta es una de las primeras veces que se excluye de manera tan explícita a toda una nación de una oferta pública inicial”, afirmó Grégoire Kounowski, asesor de inversiones de la consultora Norman K Group.

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SpaceX ha justificado la decisión por motivos de seguridad nacional. Más concretamente, la futura estrella de Wall Street ha alegado que permitir que inversores chinos compren sus acciones pondría a la empresa en el punto de mira de las Regulaciones Internacionales de Tráfico de Armas (ITAR) de EE. UU., que regulan el comercio de tecnología sensible en los sectores aeroespacial y de defensa, según informó Bloomberg.

Las ITAR imponen límites estrictos a la venta y el intercambio de información relativa a productos incluidos en una lista de tecnología sensible para la seguridad nacional de EE. UU., como armas, cierto software o incluso datos técnicos necesarios para construir cohetes.

SpaceX sin duda cumple con los requisitos.

“Es mucho más que una simple empresa privada del sector aeroespacial (…) La empresa colabora con el Pentágono y las agencias de inteligencia, y algunas de las tecnologías que utiliza SpaceX en sus vehículos de lanzamiento Falcon y Starship son consideradas por el gobierno de EE. UU. como equipamiento militar crítico”, afirmó Louise Girard, analista de mercado de la correduría XTB.

SpaceX también está desarrollando el programa de satélites militares Starshield, un programa diseñado a la medida de las necesidades de las agencias de inteligencia estadounidenses.

Ganarse el favor de Donald

Sin duda, estos proyectos parecen delicados en términos de seguridad nacional de EE. UU., pero ¿cómo podrían unos inversionistas chinos al azar que compran acciones de SpaceX poner realmente en riesgo la seguridad de los estadounidenses?

“Una empresa que sale a bolsa está obligada a compartir datos financieros con sus accionistas, pero no su tecnología ni sus secretos comerciales (…) Convertirse en accionista de SpaceX no dará a los inversionistas acceso a la información más sensible”, afirmó Kounowski.

Quizás, más concretamente, se trata de una decisión que probablemente será recibida con gran aprobación en la Casa Blanca.

“Estados Unidos se muestra cauteloso a la hora de permitir que China tenga demasiada exposición a empresas clave debido a preocupaciones de defensa nacional”, indicó Alex Dryden, especialista en mercados financieros de la Universidad SOAS de Londres.

Los analistas señalaron que la decisión de SpaceX probablemente ayudaría a Musk a ganarse el reconocimiento del presidente de EE. UU., Donald Trump.

Y probablemente a un costo mínimo para el hombre más rico del mundo.

“SpaceX no necesita inversionistas chinos ni de Hong Kong porque la oferta ha generado tal expectación que la demanda general ya supera con creces la oferta”, afirmó Girard.

A pesar de ello, la mayoría de las empresas que se preparan para salir a bolsa intentan atraer a todos los inversionistas que puedan para recaudar la mayor cantidad de dinero posible. De hecho, la idea de excluir a un país de casi 1.500 millones de personas —de las cuales, según informa el China Daily, unos 250 millones ya han invertido en acciones que cotizan en bolsa— podría parecer un auténtico suicidio.

Si la prohibición se podrá aplicar realmente una vez que la empresa salga a bolsa es otra cuestión.

SpaceX “tiene derecho a negarse a vender directamente a inversionistas chinos, pero es mucho más difícil impedir que los inversionistas chinos participen en esta oferta pública inicial”, sostuvo Girard.

En otras palabras, los inversionistas de la principal potencia económica de Asia que lo deseen “siempre encontrarán formas de eludir esta prohibición”, dijo Kounowski.

¿Podrán los bancos que gestionan esta enorme OPI verificar que las cuentas de trading offshore que compran paquetes de acciones no son fachadas de inversionistas chinos? ¿Y qué pasa con los productos financieros más complicados que mezclan pequeñas porciones de SpaceX con otros valores? Desentrañar la maraña de vehículos financieros que se negocian a nivel mundial podría resultar rápidamente desesperante.

A toda costa

Pero hay quien diría que SpaceX está evitando que los inversionistas chinos inviertan en una mala apuesta. Para Dryden, «quedarse fuera de esta oferta pública inicial podría ser una bendición disfrazada para los inversionistas chinos».

Señaló que, según algunos informes, la enorme valoración que SpaceX ha asignado a su oferta —la asombrosa cifra de 1,77 billones de dólares— podría tener poco que ver con el valor real de la empresa.

Kounowski coincidió en que la apuesta corría el riesgo de «terminar mal para algunos inversionistas desprevenidos».

El problema es que los chinos parecen dispuestos a asumir riesgos significativos para acceder a las acciones de SpaceX, según el Financial Times; por ejemplo, comprando criptomonedas promocionadas como respaldadas por acciones de empresas estadounidenses que cotizan en bolsa, como el conglomerado de Musk.

La prisa por comprar dichos activos ha alcanzado tal punto que algunos inversionistas los han adquirido sin esperar a realizar la debida diligencia para asegurarse de que las inversiones sean realmente seguras.

Otros inversionistas se han volcado en cualquier cosa que se parezca siquiera un poco a SpaceX, según informó el South China Morning Post. Las inversiones en las propias empresas aeroespaciales chinas han aumentado drásticamente, al igual que la compra de acciones de subcontratistas a los que, en teoría, se podría recurrir para trabajar con SpaceX en el futuro, como los fabricantes de antenas satelitales.

«Las medidas a las que están llegando para obtener exposición a las acciones son preocupantes», dijo Dryden.

Y la oferta pública inicial del viernes podría marcar el comienzo de una nueva era de inversiones restringidas.

Después de SpaceX, los gigantes de la IA OpenAI y Anthropic darán sus primeros pasos en el mercado de valores, y probablemente caminarán sobre los mismos huevos geopolíticos que la corporación de Musk.

«Tengo la fuerte sospecha de que Anthropic, en particular, será políticamente controvertida», dijo Dryden. «Algunas de las herramientas que han desarrollado serían muy peligrosas en manos equivocadas; sospecho que se verá afectada por las mismas preocupaciones geopolíticas».

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés

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