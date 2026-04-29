El presidente de Colombia respondió a las acusaciones lanzadas por su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, y lo invitó a reunirse en la frontera para abordar la situación de seguridad.

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(Vea también: Colombia responde con aranceles y créditos blandos al cierre comercial de Ecuador: ¿cómo afecta a los exportadores?)

Petro optó por un mensaje que mezcla rechazo, encuentro y propuesta conjunta. “Vaya usted a la frontera norte y se encuentra conmigo”, dijo inicialmente el presidente.

Vaya usted a la frontera norte y se encuentra conmigo y construímos la paz de esos territorios, deje de creer mentiras. https://t.co/AHHUPNgqfl — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 29, 2026

Respuesta directa de Petro, luego de acusaciones por incursión guerrillera

El pronunciamiento se da luego de que Noboa asegurara que grupos guerrilleros colombianos habrían cruzado hacia Ecuador, incluso sugiriendo que estos movimientos estarían impulsados por el Gobierno colombiano.

Frente a esto, Petro desestimó esas versiones y llamó a no basarse en información falsa, al tiempo que planteó un encuentro cara a cara como salida a la tensión.

Choque en la frontera con Ecuador

El cruce de mensajes evidencia el momento incómodo en la relación bilateral. La frontera entre ambos países sigue siendo una zona crítica por la presencia de grupos armados y economías ilegales, lo que hace clave cualquier coordinación entre gobiernos.

Por ahora, queda en el aire si Noboa aceptará la invitación de Petro para reunirse en territorio fronterizo y discutir de manera conjunta soluciones a la problemática.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.