Irán anunció la reapertura del estrecho de Ormuz tras alcanzar un acuerdo de alto el fuego de dos semanas con Estados Unidos, en un movimiento que busca reducir la tensión en Medio Oriente y abrir espacio a negociaciones diplomáticas.

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(Vea también: Israel anunció apoyo a tregua entre Estados Unidos e Irán: “Suspender los bombardeos”)

El acuerdo contempla la suspensión temporal de los bombardeos por parte de Estados Unidos y el compromiso de Teherán de garantizar el tránsito marítimo en esta vía estratégica. El presidente Donald Trump confirmó la pausa militar, condicionada a la apertura inmediata del paso marítimo, clave para el comercio energético global.

La reapertura del estrecho resulta determinante, ya que por esta zona circula cerca del 20 % del petróleo mundial. Durante las últimas semanas, el paso permaneció bajo tensión por el conflicto, lo que elevó los riesgos para el suministro y presionó los mercados internacionales.

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Tras el anuncio de la tregua, los mercados reaccionaron con fuerza. El petróleo registró una fuerte caída y el crudo WTI bajó 16,2 % hasta los 94,66 dólares por barril, mientras que el Brent retrocedió 14,9 % y se ubicó en 93 dólares, según informó la agencia AFP.

El impacto también se trasladó a las bolsas internacionales. En Asia, el índice Nikkei subió 5,4 %, el Kospi avanzó 6,87 % y Shanghái ganó 2,7 %, mientras que en Europa los principales mercados abrieron al alza, de acuerdo con la agencia.

En Medio Oriente, plazas como Dubái y Abu Dabi registraron importantes avances, impulsadas por la expectativa de estabilidad en la región. En contraste, las grandes compañías petroleras registraron caídas en sus acciones ante el retroceso del crudo.

De esta manera, empresas como BP, Shell, TotalEnergies, ENI y Repsol cotizaron a la baja en los mercados europeos, en línea con el ajuste de los precios internacionales.

El canciller iraní, Abás Araqchi, confirmó que durante este periodo se garantizará el paso seguro de embarcaciones, mientras avanzan contactos diplomáticos con Washington. Las conversaciones, que contarían con mediación de Pakistán, buscan sentar las bases para una solución más duradera.

El alto el fuego tendrá una duración inicial de dos semanas, tiempo en el que ambas partes evaluarán avances en las negociaciones. Aunque el anuncio reduce la presión inmediata, el desarrollo de estos diálogos será clave para determinar si se consolida una salida estable al conflicto y su impacto en la economía global y los mercados financieros.

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