Tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán a finales de febrero, este último respondió atacando infraestructuras energéticas y bloqueando el estrecho de Ormuz, una ruta clave por donde transita cerca del 25% del petróleo mundial.

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Esta situación ha generado una fuerte disrupción en el suministro, elevando el precio del crudo a USD 104 por barril y provocando un alza de hasta 60% en los precios internacionales de la gasolina.

El impacto ha sido desigual entre países. Vietnam registró uno de los mayores incrementos, mientras que en América Latina los precios se han mantenido relativamente estables, con Colombia incluso presentando una leve reducción debido a decisiones gubernamentales.

En contraste, Estados Unidos y Reino Unido han experimentado aumentos significativos.

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Factores como la reducción de producción en países del Golfo, problemas logísticos y el cierre prolongado de rutas marítimas han agravado la crisis.

Además, el conflicto ha generado efectos secundarios como la cancelación de exportaciones y cuellos de botella en el mercado.

Analistas advierten que, incluso si el conflicto termina pronto, la normalización del suministro podría tardar todo el año, manteniendo la presión sobre la inflación global.

Además del petróleo, los valores del gas se verían afectados pronto por esta situación. “Los precios del gas suben, a medida que Irán intensifica sus ataques contra la infraestructura energética en todo Oriente Medio y una figura importante del régimen sugiere que el crucial estrecho de Ormuz no será seguro para los barcos en un futuro próximo”, señala la CNN al respecto.

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