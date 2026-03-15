Una falla en el suministro de energía obligó a detener temporalmente las operaciones de la refinería más importante del Caribe colombiano este domingo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Ecopetrol, EPM, Grupo Aval y más empresas que deberán pagar (buena plata) por movida del Gobierno)

La compañía Ecopetrol confirmó que un problema eléctrico provocó el apagado momentáneo de varias unidades de proceso en la Refinería de Cartagena durante la jornada del 15 de marzo.

De acuerdo con la empresa, luego de presentarse la falla las unidades de la refinería fueron llevadas a modo seguro, procedimiento estándar que se aplica para proteger la infraestructura industrial y evitar riesgos operativos.

Lee También

La petrolera indicó que actualmente las instalaciones se encuentran energizadas, mientras equipos técnicos adelantan las verificaciones necesarias para determinar qué originó la interrupción eléctrica.

#ATENCIÓN La compañía Ecopetrol confirmó una falla en el suministro de energía que ocasionó el apagado de la refinería de la ciudad de Cartagena. La petrolera informó que la falla no afecta el suministro de combustibles en el país https://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/PAP8xlY8hK — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 16, 2026

Qué pasará con la gasolina en Colombia

Pese al incidente, Ecopetrol aseguró que no habrá afectaciones en el suministro de combustibles en el país.

La compañía explicó que la refinería dispone de inventarios de respaldo suficientes para garantizar la atención de la demanda nacional mientras se normalizan completamente las operaciones.

La empresa no ha detallado aún cuánto tiempo tomará restablecer el funcionamiento total de las unidades ni las causas específicas del evento.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.