El aumento del precio internacional del petróleo representa para Colombia una situación con efectos tanto positivos como negativos. Con el barril Brent alrededor de los USD 103,14, el país recibe mayores ingresos por exportaciones de crudo, regalías, impuestos y utilidades de Ecopetrol.

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Se estima que por cada dólar adicional que suba el precio del petróleo podrían ingresar cerca de $ 430.000 a $ 500.000 millones a la economía nacional, teniendo en cuenta una producción aproximada de 745.000 barriles diarios.

Esto implicaría recursos adicionales importantes para las finanzas públicas si el precio se mantiene por encima de lo previsto en el plan financiero del Gobierno, que calcula el barril en unos USD 59.

Sin embargo, el incremento del precio del crudo también tiene efectos negativos para los consumidores.

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El alza internacional presiona el aumento en los precios de combustibles como la gasolina, el gas y el Acpm, debido a la necesidad de reducir el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC). Este encarecimiento se traslada al costo de vida y puede impulsar la inflación.

Expertos advierten que estos mayores ingresos podrían ser temporales, ya que dependen de factores externos como conflictos internacionales que afectan el suministro global de petróleo.

Por ello recomiendan manejar estos recursos con cautela y no destinarlos a gastos permanentes, pues los beneficios podrían ser pasajeros si el precio del crudo vuelve a bajar.

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