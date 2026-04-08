Israel expresó su respaldo a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender los bombardeos contra Irán durante dos semanas, en el marco de un acuerdo de tregua condicionado a la reapertura del estrecho de Ormuz.

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(Vea también: Acuerdo entre Estados Unidos e Irán estaría cerca antes de ultimátum de Trump)

A través de un comunicado, el despacho del primer ministro Benjamin Netanyahu señaló que Israel respalda la decisión, siempre y cuando Irán permita el tránsito por esta vía estratégica y detenga sus ataques contra Estados Unidos, Israel y otros países de la región.

“Israel apoya la decisión del presidente Trump de suspender los bombardeos contra Irán por dos semanas sujeto a que Irán abra inmediatamente el estrecho y detenga sus ataques contra Estados Unidos, Israel y los países de la región”, indicó Netanyahu, primer ministro Israelí, según recogió AFP.

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El estrecho de Ormuz es clave para el comercio energético, por lo que su apertura resulta fundamental para la seguridad marítima y la estabilidad económica.

Además, Israel reiteró su apoyo a los esfuerzos de Washington para evitar que Irán represente una amenaza en materia nuclear, de misiles y de seguridad internacional. En ese contexto, el Gobierno israelí insiste en la necesidad de contener los riesgos asociados a la capacidad militar iraní y su influencia en la región, con impacto en la seguridad global y el equilibrio geopolítico.

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