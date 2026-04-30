Las autoridades mexicanas confirmaron la captura de Érika María, señalada como la presunta responsable del feminicidio Carolina Flores, ex Miss Baja California. La detención se produjo en Caracas (Venezuela), tras varios días de búsqueda internacional coordinada por la Interpol.

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De acuerdo con información suministrada por autoridades mexicanas al portal La Silla Rota, la mujer de 67 años fue aprehendida el pasado viernes 24 de abril. El motivo inicial de la detención en territorio venezolano fue el delito de resistencia a la autoridad.

Los registros oficiales indican que Erika María habría huido de México de manera inmediata tras el crimen:

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15 de abril: ocurre el asesinato en Polanco (Ciudad de México).

16 de abril: la sospechosa ingresa a Caracas (Venezuela), tras hacer una escala en Panamá.

27 de abril: la Fiscalía General de la República (FGR) intensificó su búsqueda y solicitó formalmente la ficha roja de Interpol.

El homicidio de Carolina Flores, de 27 años, tuvo lugar en su departamento ubicado en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo. Según reportes del periodista Antonio Nieto para La Silla Rota, el caso ha causado especial indignación no solo por la violencia del ataque, sino por la secuencia de eventos captada en video y el comportamiento del entorno familiar.

En las imágenes difundidas se observa a la exreina de belleza junto a sus mascotas y la andadera de su bebé, momento en el cual su suegra, Érika María, presuntamente le dispara.

Tras las detonaciones, un video posterior registró la reacción del esposo de la víctima e hijo de la detenida, Alejandro. En la grabación se le escucha preguntar: “¿Qué hiciste, loca?”, a lo que la mujer responde: “Nada, es que me hizo enojar”.

A pesar de estar presente tras el suceso, Alejandro no impidió la huida de su madre. Además, las autoridades señalaron que el viudo tardó casi 24 horas en acudir a la Fiscalía para presentar la denuncia formal, pues el reporte se realizó hasta el 16 de abril. Por el momento, la policía no lo considera sospechoso, aunque su actuar ha sido blanco de críticas por parte de la opinión pública.

El caso de Carolina Flores coincide temporalmente con otro feminicidio que ha movilizado a organizaciones sociales: el de Edith Guadalupe, una joven de 21 años asesinada el mismo 15 de abril en la alcaldía Benito Juárez mientras buscaba empleo.

Ambos hechos han reforzado las exigencias de justicia en la capital mexicana, mientras se espera que inicien los trámites de extradición para que Érika María responda ante los tribunales de la Ciudad de México.

Bajo Sospecha

Bajo Sospecha es un formato periodístico de investigación que revela, analiza y expone casos de alto impacto social, como presuntas estafas, irregularidades, crímenes, denuncias o situaciones que afectan a la ciudadanía.