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La tragedia provocada por los terremotos en Venezuela sigue dejando historias dolorosas. La modelo venezolana Skarlent Rodríguez, de 23 años y coronada como Miss Grand Orlando 2025, fue hallada sin vida junto a su novio, José Castro, después de varios días de búsqueda entre los escombros de un edificio en Catia La Mar, estado La Guaira.
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La pareja se encontraba en su apartamento cuando los fuertes sismos del 24 de junio sacudieron el norte de Venezuela y provocaron el colapso de varias edificaciones. Desde ese momento, sus familiares, rescatistas y voluntarios iniciaron labores para tratar de ubicarlos con vida.
Durante cinco días, la familia mantuvo la esperanza de un rescate. Incluso, a través de una campaña en GoFundMe, habían solicitado apoyo económico para cubrir los gastos que pudieran surgir en caso de que Skarlent y José fueran encontrados heridos. Sin embargo, el 29 de junio confirmaron la dolorosa noticia: ambos habían fallecido.
En la actualización publicada por sus allegados, expresaron que la pareja fue encontrada “uno al lado del otro, juntos hasta el final”, una frase que conmovió a sus seguidores y a la comunidad del modelaje, que lamentó la partida de la joven venezolana.
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Skarlent Rodríguez comenzaba a abrirse camino en el mundo del modelaje y los certámenes de belleza. Su reconocimiento como Miss Grand Orlando 2025 la había convertido en una figura emergente dentro de esa comunidad, que hoy la recuerda por su carisma, disciplina y proyección.
La familia también informó que la tragedia golpeó con fuerza a los seres queridos de José Castro, quienes perdieron a varios integrantes durante el desastre. Por ello, hicieron un llamado a la solidaridad para cubrir los gastos funerarios y acompañar a ambas familias en medio del duelo.
El caso de Skarlent y José se suma al drama que vive Venezuela tras los terremotos, que, según balances oficiales citados por medios internacionales, han dejado más de 1.700 personas fallecidas, miles de heridos y graves daños en zonas como La Guaira.
Videos del terremoto en Venezuela
Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.
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