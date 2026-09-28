Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció el pasado 27 de septiembre una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos colombianos (COP) por información relevante para la captura de Freddy Castillo Carrillo, conocido como alias “Pinocho”, señalado como líder principal de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). De acuerdo con las declaraciones del mandatario durante su alocución televisada, esta medida forma parte de una ofensiva estatal para contrarrestar la influencia de grupos armados en la región del Magdalena, particularmente en Santa Marta y municipios aledaños.

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Durante la intervención, Abelardo de la Espriella enfatizó la magnitud del operativo, destacando la distribución de más de 5.000 volantes que ofrecían la recompensa por alias “Pinocho”. El presidente advirtió: “Si ‘Pinocho’ cree que se va a escapar por La Guajira o por Venezuela, que se vaya bajando de ese bus”. Además, aseguró que las autoridades están tras su pista y que la acción del Estado será contundente, reiterando: “Lo estamos buscando. Estamos ahí, respirándole en la nuca y lo vamos a encontrar”. Esta promesa evidencia el compromiso estatal de capturar a los principales responsables del orden público alterado en la zona.

El anuncio tuvo lugar tras una semana de tensión en Santa Marta, luego del paro armado que comenzó la noche del 21 de septiembre y concluyó en la mañana del 25 del mismo mes. Los hechos se desencadenaron después de la muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias “Cholo”, presunto segundo al mando en la estructura criminal ACSN. Durante esos días, el orden público estuvo gravemente afectado: estudiantes se vieron obligados a dejar de asistir a clases, el comercio cerró en más del 90 % y el transporte público se suspendió. Ante esta crisis, el mandatario ordenó militarizar la capital del Magdalena el 22 de septiembre, evidenciando el grado de preocupación gubernamental y la gravedad de la situación.

El presidente también aprovechó para mostrar las cifras de seguridad que, según él, respaldan su gestión en el primer mes en el cargo. Comparando agosto de 2025 con agosto de 2026, aseguró que los índices de secuestro, extorsión y masacres se redujeron en un 79 %, 62 % y 58 %, respectivamente. Por otra parte, la captura de Yolima Johana Murgas Guzmán, alias “Yolima” y pareja de alias “Pinocho”, junto a otras 13 personas el 24 de septiembre en Santa Marta y Ciénaga, representó otro golpe estratégico a las estructuras criminales en la zona, según informó el mandatario en la misma alocución.

¿Quién es Freddy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”, y por qué es buscado?

Freddy Castillo Carrillo, conocido como “Pinocho”, es señalado como jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). El gobierno de De la Espriella lo considera uno de los principales responsables de la alteración del orden público en Santa Marta y el Magdalena, por lo cual se ha ofrecido una recompensa de hasta COP 3.000 millones para facilitar su captura.

¿Cómo afectó el paro armado en Santa Marta las actividades diarias de sus habitantes?

El paro armado que se inició el 21 de septiembre en Santa Marta provocó una crisis en el orden público: estudiantes dejaron de asistir a clases, el 90 % del comercio cerró y el transporte público se suspendió. Estas afectaciones evidenciaron el fuerte impacto de la criminalidad sobre la cotidianidad y la economía local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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