Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

En el cementerio San Antonio de Padua, ubicado en Pitalito, Huila, varias figuras clave del antiguo secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) cumplen una sentencia impuesta por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Según información confirmada por El Espectador y declaraciones oficiales de la JEP, desde el lunes pasado, Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar, acompañados por exmiembros de la Fuerza Pública, realizan trabajos manuales con pico, pala y machete en labores de recuperación de cuerpos de personas desaparecidas durante el conflicto armado, así como tareas de construcción de memoria en el lugar. Esta intervención, programada hasta septiembre de 2026, combina la búsqueda de desaparecidos con métodos restaurativos dirigidos a sanar heridas del pasado.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con información suministrada por la JEP, en estas jornadas de búsqueda también participan el alto comisionado para los Derechos Humanos y el embajador de Noruega en Colombia, Dag Nogoda, mostrando el acompañamiento internacional en este proceso. Aunque algunas víctimas han cuestionado no haber sido incluidas en la intervención, la jurisdicción resalta el valor inédito que encierra este acto, describiéndolo como una situación sin precedentes en la historia judicial del país. El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, enfatizó el hecho de que antiguos adversarios y miembros de la Fuerza Pública colaboren en la recuperación de víctimas desaparecidas, considerándolo un paso histórico hacia la reconciliación nacional.

No obstante, Ramelli señala que esta instancia crucial ha pasado desapercibida en la opinión pública, en parte debido a la atención mediática centrada en los problemas presupuestales de la entidad, como el riesgo de un recorte de 170.000 millones de pesos (COP). El magistrado subraya el carácter restaurativo de esta sanción, muy diferente a la justicia ordinaria: en lugar de una simple reclusión, los comparecientes contribuyen directamente a la verdad y la reparación de las víctimas. Según precisó la JEP, los involucrados están sujetos a restricción permanente de derechos y monitoreo durante un periodo de hasta ocho años, deben cumplir horarios estrictos y portar un dispositivo de vigilancia electrónica mientras trabajan en el cementerio bajo condiciones específicas.

Durante las cinco intervenciones anteriores de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en este cementerio se han recuperado 54 cuerpos de personas no identificadas. Tanto la JEP como las fuentes oficiales consultadas por El Espectador insisten en la importancia de esta intervención como una muestra de voluntad para sanar el pasado y asegurar la justicia restaurativa en Colombia.

¿Qué implica la intervención de los excomandantes de las Farc en el cementerio San Antonio de Padua?

La intervención de los excomandantes de las Farc en el cementerio San Antonio de Padua implica que estos comparecientes cumplen su sentencia realizando búsqueda y recuperación de cuerpos de desaparecidos, bajo vigilancia y junto a exmiembros de la Fuerza Pública. Este hecho, supervisado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), representa una medida restaurativa y un esfuerzo de reparación dirigido a las víctimas del conflicto armado, según destacó el magistrado Alejandro Ramelli.

¿Por qué ha sido calificado como histórico el trabajo conjunto de exFarc y exFuerza Pública en la JEP?

De acuerdo con fuentes de la JEP y las declaraciones del magistrado Ramelli en El Espectador, el trabajo conjunto de exFarc y exmiembros de la Fuerza Pública es considerado histórico porque nunca antes enemigos en conflicto habían trabajado de manera coordinada en la búsqueda de víctimas desaparecidas. Esto simboliza un avance significativo en la reconciliación y la justicia restaurativa en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.