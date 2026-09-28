Por: EL PILON SA

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La Alcaldía de Valledupar dio inicio a un extenso proceso participativo, orientado a revisar el Plan de Ordenamiento Territorial, conocido por sus siglas como POT. Esta estrategia contempla la realización de mesas territoriales tanto en zonas urbanas como rurales, creadas con el fin de escuchar de manera directa las necesidades y propuestas de las comunidades sobre el desarrollo y organización de la ciudad y sus alrededores. De acuerdo con la información proporcionada por la Oficina Asesora de Planeación Municipal (OAPM), las jornadas se desarrollarán entre el lunes 28 de septiembre y el viernes 2 de octubre, congregando a actores clave en distintos puntos del municipio.

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La implementación de estas mesas es el resultado del trabajo conjunto entre la administración local y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, como parte del Convenio Interadministrativo No. CONV-008-2026. La finalidad de este acuerdo es avanzar de manera organizada en la actualización de contenidos ya caducos y en la posible modificación de normas urbanísticas del POT, instrumento definido por la Alcaldía como fundamental en la gestión física y normativa de los territorios municipales en Colombia.

Las sesiones comenzarán este lunes 28 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, en la Casa de la Cultura ‘Cecilia Caballero de López’, donde se llevará a cabo la mesa correspondiente a la Comuna 1. El proceso continuará el martes 29 de septiembre con encuentros tanto en el área rural sur, específicamente en la Escuela Rural Juana de Tuesta, Mariangola, como en el sector urbano, a través de la mesa programada a las 4:00 de la tarde en el Centro Educativo Comunal Francisco de Paula Santander, destinada a la Comuna 3.

El jueves 1 de octubre será el turno del Nodo Rural Norte, a las 9:00 de la mañana, en la Institución Educativa Educación Media Patillal, ubicada en el casco urbano de ese corregimiento. Posteriormente, el mismo día a las 4:00 de la tarde, la Comuna 5 tendrá su espacio en el colegio Comfacesar Rodolfo Campo Soto, en la vía a La Sierra Nevada. Finalmente, el viernes 2 de octubre se desarrollarán las mesas para la Comuna 2 a las 9:00 de la mañana en la Institución Educativa Francisco Molina Sánchez, y para la Comuna 4 a las 5:00 de la tarde en el Salón de Eventos del Parque Sacúdete.

En cada una de estas jornadas se promoverá la cartografía social, una metodología que facilita la recolección de información directamente de la población local, permitiendo así una construcción colectiva del POT. Según la Alcaldía, este proceso busca abordar temas ambientales, sociales, de infraestructura, económicos y político-administrativos, asegurando la integración de diversas perspectivas y el aporte de todos los sectores de la comunidad y actores territoriales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en Valledupar y cuál es su importancia?

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es una herramienta técnica, normativa y de planeación, utilizada por los municipios de Colombia para orientar el desarrollo físico y el uso del suelo de su territorio. En Valledupar, la revisión participativa del POT busca garantizar que las decisiones tomadas sobre la ciudad y las áreas rurales respondan efectivamente a las necesidades actuales de los habitantes y a los desafíos ambientales, sociales y económicos presentes.

¿Cuándo y dónde se realizarán las mesas territoriales para la revisión del POT en Valledupar?

Las mesas territoriales organizadas por la Alcaldía de Valledupar tendrán lugar entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre en distintos puntos del municipio, tanto en áreas urbanas como rurales. Los espacios incluyen la Casa de la Cultura ‘Cecilia Caballero de López’, escuelas rurales, centros educativos comunales e instituciones educativas, promoviendo la participación de las comunidades de las diferentes comunas y nodos rurales en la construcción colectiva del POT.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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