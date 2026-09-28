Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Durante la jornada del lunes 28 de septiembre, habitantes de diversos sectores de Valledupar deberán prepararse para afrontar interrupciones en el suministro de energía eléctrica, como resultado de labores programadas en distintos circuitos que abastecen a la capital del departamento de Cesar. Según información divulgada en medios locales, los trabajos agendados implican cortes que, en algunos puntos, se extenderán por más de ocho horas consecutivas, lo cual exige que los usuarios adopten medidas de previsión.

Sigue a PULZO en Discover

En el circuito Valledupar 3, el corte iniciará a las 8:10 de la mañana y se prolongará hasta las 3:00 de la tarde. Esta suspensión afectará en particular la zona urbana ubicada en la calle 22 con carrera 16, próxima al barrio Pablo VI, donde residentes y comerciantes verán restringido temporalmente el acceso a la energía eléctrica, situación que puede incidir en actividades cotidianas y laborales.

Por su parte, el circuito Guatapurí 5 será objeto de intervenciones técnicas desde las 7:00 de la mañana hasta las 3:35 de la tarde. De acuerdo con la programación, el servicio se verá interrumpido en los barrios San Joaquín, Pontevedra, Villa Carel, San Vicente, Chimila, Santa Ana, Las Delicias, Guatapurí, Simón Bolívar y 1 de Mayo. Dentro de este espectro, la afectación incluye también importantes centros asistenciales como el Hospital Rosario Pumarejo de López y la Clínica Santa Isabel, así como sectores ubicados sobre la avenida Simón Bolívar, lo que podría impactar la atención médica y los servicios esenciales en esos establecimientos.

Asimismo, las labores comprenderán amplias áreas del barrio San Carlos, desde la calle 7 hasta la calle 7C y entre las carreras 14 y 16, además de la calle 7C entre las carreras 14 y 19. En estas zonas, la suspensión del servicio ocurrirá entre las 7:00 de la mañana y las 3:35 de la tarde, afectando la rutina de los habitantes del sector.

El circuito La Paz también será objeto de cortes programados desde las 7:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, impactando sectores rurales de los municipios de La Paz y Valledupar. Según la información disponible, la interrupción abarcará la Finca Techo Verde, Finca La Macarena y otras fincas de la región como Las Casitas, V.O.R. Aeronáutica Civil, Finca La Esperanza, Finca Betania, Finca El Recuerdo, Finca El Rodeo, Finca Costa Azul, Finca Mata Oscura y Finca El Blandoncito, junto con la vía Valledupar–La Paz y áreas cercanas.

En todos los casos, estas interrupciones se inscriben en el marco de actividades planificadas sobre los circuitos eléctricos de Valledupar para este día, y se recomienda a los usuarios de las áreas afectadas que permanezcan atentos y preparen medidas que les permitan afrontar de la mejor forma la ausencia temporal de energía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios y sectores afectados por los cortes de energía en Valledupar este 28 de septiembre?

Los sectores afectados por las interrupciones eléctricas programadas incluyen barrios urbanos como Pablo VI, San Joaquín, Pontevedra, Villa Carel, San Vicente, Chimila, Santa Ana, Las Delicias, Guatapurí, Simón Bolívar y 1 de Mayo, así como zonas específicas del barrio San Carlos. También se verán afectados centros médicos y sectores rurales en los municipios de Valledupar y La Paz, especialmente varias fincas y la vía Valledupar–La Paz.

¿Por qué motivo se suspende el servicio de energía en estos sectores de Valledupar?

La suspensión del servicio de energía eléctrica en estos sectores responde a trabajos programados en los circuitos eléctricos de Valledupar, que buscan ejecutar intervenciones y actividades técnicas necesarias, según la información publicada por medios locales. Estos trabajos requieren la interrupción temporal del suministro para hacer ajustes y mejoras en la infraestructura eléctrica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.