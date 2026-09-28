A partir de este domingo, 27 de septiembre, comenzó a funcionar un puente peatonal ubicado en la Boyacá con calle 12B, justo al frente del centro comercial El Edén, uno de los más importantes de la ciudad.

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Dicho puente tiene como principal objetivo el quitar un semáforo que estaba en esa zona, que había sido puesto en 2019 de forma temporal, lo cual complicaba la movilidad, hacía el tráfico más lento y causaba mucha congestión en la zona.

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Según el IDU, el funcionamiento de esta estructura ayudará a 127.000 vehículos que transitan todos los días por ese sector y a más de 92.000 personas que se movilizan en bicicletas y a pie.

Cuál es el nuevo detalle en el puente de El Edén

Ahora, este puente, que en su parte alta está pintado de azul y rojo, cuenta con una particularidad que otros puentes peatonales no tienen: una rampa especial para que subir y bajar la bicicleta sea mucho más sencillo.

Normalmente, en los puentes que no tienen rampa sino solo escaleras, a los ciclistas les toca cargar su bicicleta hasta llegar a la parte más alta de la estructura, pero ahora este mecanismo permite que los usuarios solo rueden su vehículo por esa zona amarilla en la derecha mientras ellos suben a pie.

Así funciona:

Ya abrieron el puente peatonal en la Avenida Boyacá frente al C.C El Edén, hace unos minutos escuchaba a dos ciclistas pelear porque era el colmo hicieran un puente donde no se pensara en ellos, me da por subir y noto todo lo contrario pic.twitter.com/doPspQRy3G — Yo No Me Llamo Javier 🍉 (@javierpumpkins) September 27, 2026

Este es un gran mecanismo que les hace más fácil la vida a los usuarios, quienes igual, en la parte alta del puente, deben seguir caminando con su bicicleta a la derecha para no poner en riesgo la integridad de las demás personas que vayan por allí.

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Cabe destacar que por el lado azul deben ir los peatones y por el rojo, las personas en condición de discapacidad o los que tengan su bicicleta para entrar al centro comercial.

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