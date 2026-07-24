Por: VALORA ANALITIK

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El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, actualizó el cronograma de las principales megaobras de Bogotá y aseguró que uno de los principales hitos será el inicio de la operación de Transmilenio por la avenida 68 antes de finalizar 2026.

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Según explicó, el proyecto de la troncal de la avenida 68 ya supera el 85 % de ejecución y varios de sus tramos registran avances cercanos al 90 % e incluso al 99 %, por lo que el objetivo es que los buses articulados comiencen a circular por ese corredor entre finales de este año y comienzos de 2027.

“Estamos buscando que Transmilenio ya pase por la 68 a finales de este año. Lo necesitamos”, afirmó Molano en El Tiempo.

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El funcionario explicó que durante lo que resta de 2026 se entregarán cinco de los nueve grupos que conforman la obra de la avenida 68.

Entre ellos se encuentran los tramos que conectan la calle 13 con la calle 26, el sector frente al parque Simón Bolívar y el corredor comprendido entre la Autopista Norte y la carrera Novena, además de los segmentos que enlazan la troncal con las Américas.

Molano recordó que la administración recibió el proyecto con un avance cercano al 40 %, cuando ya debía estar alrededor del 80 %, debido a retrasos ocasionados por la pandemia, el incremento en los costos de los materiales y otros problemas de ejecución.

El director del IDU indicó que para 2027 quedarán pendientes únicamente tres grupos, entre ellos los puentes de Venecia y algunos tramos del sur de la ciudad, con el propósito de que la troncal quede completamente terminada antes de la entrada en operación de la primera línea del Metro de Bogotá.

Varias obras serán entregadas en los próximos meses

Además de la troncal de la avenida 68, Molano anunció que en los próximos meses se entregarán otras obras estratégicas para la movilidad de la capital.

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Entre ellas mencionó el puente de la calle 153, nuevos tramos del Canal Córdoba, la avenida La Sirena, varias vías de valorización, así como el Transmicable de San Cristóbal, cuya infraestructura ya supera el 90 % de ejecución y actualmente se encuentra en fase de pruebas de carga.

El funcionario sostuvo que la ciudad atraviesa el mayor nivel de ejecución de infraestructura de su historia, con cerca de 1.200 frentes de obra activos, impulsados por proyectos del IDU, el Metro de Bogotá, el Acueducto y otras entidades distritales.

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