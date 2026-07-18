Un nuevo caso de inseguridad quedó registrado en un bus alimentador de Transmilenio que recorría la localidad de Kennedy, en Bogotá. Un video captó el momento en que varios hombres armados con machetes intimidaron a los pasajeros para despojarlos de sus pertenencias. Durante el asalto, dos personas sufrieron heridas con arma blanca.

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De acuerdo con la denuncia divulgada por CityTV, el hecho ocurrió en el sector de Britalia, donde los asaltantes abordaron el vehículo y amenazaron a los ocupantes con machetes. Las imágenes muestran el temor que vivieron los usuarios mientras los delincuentes recorrían el bus para cometer el robo.

“Todo el mundo queda en shock porque ¿quién se va a querer meter ahí en esa situación? Se bajan con un machete y armando alboroto; pues todo el mundo lo que hace es irse y no meterse en esa situación”, indicó un usuario al citado canal.

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Además, habitantes del sector aseguraron que este tipo de hechos se repite con frecuencia y pidieron una mayor presencia de la Policía en la zona. Según la comunidad, la inseguridad afecta tanto a los residentes como a quienes utilizan las rutas alimentadoras del sistema de transporte.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con este caso. Entretanto, el video del asalto hace parte de las denuncias con las que la comunidad busca que se refuercen las medidas de seguridad en ese sector de la capital.

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