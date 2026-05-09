Nuevos movimientos se conocieron alrededor del caso por el asesinato de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía Nacional, William Rincón. En las últimas horas fueron capturados dos de los presuntos implicados en el crimen ocurrido en noviembre del año pasado y que estremeció al país.

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Las detenciones se llevaron a cabo en el municipio de Carmen de Apicalá, en Tolima, durante la tarde de este sábado 9 de mayo. Los capturados fueron identificados como Andrés Camilo Sotelo y Yeimy Tatiana Vega López, quienes eran buscados por las autoridades luego de no comparecer inicialmente ante la justicia.

Cabe mencionar que días atrás una jueza de control de garantías había ordenado medida de aseguramiento contra cinco personas señaladas de participar en un supuesto plan para atacar brutalmente a Juan Felipe Rincón. Mientras tres de los implicados se presentaron voluntariamente, Sotelo y Vega permanecían prófugos.

Ahora, la Fiscalía les imputó delitos relacionados con tortura, uso de menores para cometer delitos y soborno en actuación penal. Durante una extensa audiencia, el ente acusador expuso cómo, presuntamente, se habría planeado el ataque contra el joven.

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El fiscal Andrés Marín aseguró en audiencia que Andrés Camilo Sotelo habría coordinado un “entrampamiento” para convencer a Juan Felipe Rincón de desplazarse hasta el barrio Quiroga el 24 de noviembre, día en que terminó asesinado.

Una vez en el lugar, varias personas lo esperaban cerca de un parque para atacarlo violentamente. Durante la diligencia judicial, el fiscal mostró videos captados por cámaras de seguridad y describió parte de la agresión.

“Se ejerce una violencia física y psíquica; Andrés Camilo Sotelo utiliza un arma de fuego y se la pone en la cabeza a la víctima, obviamente para ejercer también ese sufrimiento psíquico. Pero, adicional a ello, con esa arma comienza a golpearlo. De igual forma, aparece en escena una especie de varilla”, afirmó el fiscal.

El ente investigador también aseguró que los implicados habrían distribuido tareas para mantener a la víctima en estado de indefensión. “Se dividen las funciones o los roles de las personas involucradas en este caso, para mantener en un estado de inferioridad o indefensión a la víctima”, agregó el fiscal.

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A su vez, se conoció que Yeimy Tatiana Vega habría tenido un papel clave en la agresión, pues algunos testigos aseguraron que incitaba a otras personas a atacar al joven, señalándolo falsamente como un pederasta.

Por este caso también fueron vinculados Catherina Andrea Sotelo Torres, Solanggie Trujillo Devia y Juan Sebastián Ávila, mientras avanzan las investigaciones sobre uno de los crímenes que más repercusión ha tenido en los últimos meses en Colombia.

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