La despedida de Germán Vargas Lleras ya tiene fecha confirmada. El partido Cambio Radical anunció que la misa en honor al exvicepresidente se llevará a cabo este lunes 11 de mayo en la Catedral Primada de Colombia, ubicada en el centro de Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

La ceremonia religiosa comenzará a las 11:00 de la mañana y contará con la presencia de familiares, amigos, dirigentes políticos y varias figuras reconocidas de la vida pública nacional.

Mientras llega el día de la eucaristía, durante este sábado y domingo avanzan las honras fúnebres en el Palacio San Carlos, donde se han reunido personas cercanas al exvicepresidente para darle el último adiós.

Por ese lugar han pasado integrantes de Cambio Radical, congresistas de diferentes partidos, exfuncionarios y líderes políticos que compartieron espacios con Vargas Lleras a lo largo de su carrera pública.

Lee También

Cambio Radical despidió a Vargas Lleras con emotivo mensaje

Luego de confirmarse la muerte de quien fue considerado durante años como la principal figura de la colectividad, este fue el mensaje de Cambio Radical.

“Despedimos con profundo dolor a Germán Vargas Lleras, nuestro líder natural, servidor público incansable y una de las voces más firmes y determinantes de la política colombiana”, expresó el partido en un comunicado.

La colectividad también resaltó el legado político del exvicepresidente y su influencia dentro del escenario nacional. “Su carácter, su visión de país y su entrega absoluta al servicio de Colombia marcaron la historia de nuestra colectividad y de toda una generación de liderazgo público”, agregó el partido.

Lee También

El exvicepresidente falleció el pasado viernes 8 de mayo a los 64 años, luego de varios meses enfrentando complicaciones de salud que lo alejaron de la vida política y de una posible aspiración presidencial para las elecciones de 2026.

En sus últimos meses, Vargas Lleras permaneció entre Colombia y Estados Unidos, país en el que se sometió a diferentes intervenciones quirúrgicas mientras intentaba recuperarse.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.