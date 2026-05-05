La Policía Nacional entregó nuevos detalles sobre la muerte de Jenyfer Alexandra Marciales, comandante de la estación de Providencia, quien apareció sin vida en instalaciones de la institución el pasado sábado 2 de mayo.

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(Vea también: Revelan video clave de subteniente de la Policía antes de morir en Providencia y desata más dudas)

Luego de declaraciones de familiares de la uniformada, se destapó que el caso está rodeado de denuncias por presunto acoso laboral. Autoridades señalaron que ninguna hipótesis es descartada mientras avanza la investigación, aunque se habló inicialmente de una autolesión, versión que es descartada por los allegados de la subteniente.

En medio del proceso, toman relevancia los testimonios de la misma subteniente Marciales, quien habría denunciado de manera reiterada ser víctima de presunto acoso por parte del teniente Daniel Felipe Guzmán Medina, comandante del distrito en San Andrés.

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De acuerdo con información divulgada por Semana, la oficial relató que la situación se repetía incluso en sus momentos de descanso. En mensajes que dio a conocer la revista sobre el expediente, se describe un ambiente de presión constante.

“No me dejó en paz ni en el supuesto descanso porque me mandaba tocar la puerta de la habitación, pitaba desde el vehículo abajo para llamarme”, se lee en el texto revelado por el citado medio.

Dentro del material recolectado por las autoridades, también figuran anotaciones consignadas en libros oficiales de la institución. En uno de esos registros, fechado el 16 de marzo de 2026, la subteniente relató un hecho ocurrido en el sector de Aguadulce, en el que señaló comportamientos de su superior durante el desarrollo de una operación en la zona.

“Utilizó palabras soeces, me gritó, me ridiculizó delante de ciudadanos turistas y del personal bajo nuestro mando, además de emplear miradas y palabras retadoras”, en su momento Marciales.

¿Qué dijo la Policía Nacional sobre la muerte de la subteniente en Providencia?

La Policía Nacional informó que el caso de la subteniente continúa en investigación y reiteró que todas las conclusiones dependerán del material probatorio y del análisis técnico de los investigadores.

A través de un comunicado, la institución señaló que el proceso se adelanta junto con la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal, con recolección de pruebas y verificación de testimonios en el lugar de los hechos.

“La institución mantiene una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que afecte la dignidad, integridad y bienestar de sus integrantes. La Policía Nacional continuará brindando toda la colaboración necesaria a las autoridades judiciales, que son los encargados de la investigación”, se lee en la misiva.

También indicó que se activaron los protocolos internos correspondientes y que se mantiene el acompañamiento a los familiares de la oficial, mientras las autoridades judiciales avanzan en el esclarecimiento del caso.

#Colombia | La Policía Nacional se pronunció sobre la extraña muerte en Providencia de la subintendente Jenyfer Marciales, quien había denunciado ser víctima de acoso laboral. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo aquí 👉 https://t.co/IUJUaJxu1v pic.twitter.com/TAf64UevYJ — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 4, 2026

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