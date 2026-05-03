La Policía Nacional ejecutó una operación exitosa contra el narcotráfico en la carretera que une a Bogotá con Girardot. Los uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte interceptaron un cargamento masivo de marihuana en el sector conocido como El Paso, ubicado en Ricaurte (Cundinamarca).

Sigue a PULZO en Discover

Durante un puesto de control en la madrugada, las autoridades inspeccionaron un vehículo sospechoso. Luego de la revisión, los agentes hallaron 412 paquetes de marihuana creepy. La Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH) confirmó un peso superior a los 412 kilogramos.

Este alijo ilegal posee un valor aproximado de 1.000 millones de pesos en el mercado negro. Según los reportes oficiales, la incautación evitó la comercialización de cerca de 400.000 dosis de estupefacientes. Los delincuentes escaparon hacia un bosque cercano luego de abandonar el automotor.

Los investigadores destacaron la modalidad utilizada por los traficantes para ocultar la droga. El vehículo contaba con blindaje y un sistema de ‘gemeleo’, consistente en la suplantación de placas con registros de vehículos oficiales para burlar la vigilancia policial.

“Hacemos control recurrente de las carreteras de este departamento y estamos viendo cómo el ‘gemeleo’ o suplantación de placas ha venido creciendo como modalidad utilizada por los delincuentes para evadir los controles”, aseguró el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

En lo que va del año 2026, la fuerza pública ha incautado 2,5 toneladas de estupefacientes en el departamento de Cundinamarca. Además, las autoridades reportan la captura de 784 personas vinculadas al tráfico de drogas en esta región del país.

“Ratificamos nuestro compromiso en la lucha frontal contra el narcotráfico. Seguiremos fortaleciendo los controles en las vías del departamento, que, en lo corrido de 2026”, advirtió Rey.

Del total de detenidos, la policía capturó a 739 en flagrancia y a 45 mediante orden judicial. Los controles en los corredores viales del centro de Colombia permanecen activos para combatir las redes criminales que intentan abastecer las ollas de microtráfico locales.

¿En qué consiste el ‘gemeleo’ en carros de Colombia?

El ‘gemeleo’ de vehículos es uno de los fraudes más frecuentes y costosos del mercado automotor colombiano. Miles de personas son afectadas cada año sin saberlo, y las consecuencias pueden ser devastadoras.

Gemelear un carro es el acto de duplicar o clonar la identidad de un vehículo legal utilizando información como el número de placa, los documentos de propiedad y el número de chasis. El objetivo es hacer circular un carro robado como si fuera legítimo.

Los delincuentes duplican los números de identificación VIN de la carrocería y las placas de un vehículo legítimo para usarlos en uno robado y así ocultar su procedencia.

Para regrabar un vehículo, los delincuentes borran con pulidora las marcas de origen en el chasis y el motor, y luego con un troquel imprimen las correspondientes a un vehículo que tiene todos sus papeles en regla.

El proceso involucra a varios actores: unos roban el vehículo, otros lo regraban, otros cambian los documentos, otros fabrican placas y papeles falsos, y otros se encargan de venderlos.

Esta práctica genera consecuencias devastadoras: deudas, embargos y procesos judiciales para propietarios inocentes cuyas placas fueron copiadas.

El propietario original puede recibir infracciones que no cometió, incluso de lugares donde nunca ha estado, y quedar impedido para postularse a empleos o acceder a créditos bancarios por multas impagas que desconoce.

Antes de comprar, es clave verificar que los datos del RUNT correspondan al cien por ciento al vehículo. Los números de chasis no deben tener manchas, tachas o marcas irregulares. Un precio sospechosamente bajo es otra señal de alarma.

Puede recurrir al análisis de la Sala Técnica de Identificación de Automotores de la Dijín para certificar la originalidad del vehículo.

Si una persona confirma que su vehículo fue gemeleado, debe denunciar de inmediato ante la Fiscalía General de la Nación. Solo con esa denuncia, el organismo puede impugnar multas y evitar que quede inmerso en delitos ajenos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.