Poco a poco se van encontrando las piezas faltantes para armar el rompecabezas del caso de Juan Felipe Rincón, el joven asesinado el 23 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, sur de Bogotá. Recientemente, se conoció el audio del testimonio de la menor involucrada en el caso, en el que detalla cómo se planeó el crimen.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Giro en el caso Juan F. Rincón: Fiscalía imputará nuevos delitos a 5 personas por presunto plan coordinado)

La adolescente, de 15 años cuando ocurrió el homicidio, dio un testimonio en la Fiscalía, que grabó la declaración y la mostró durante un juicio del caso. Allí, la joven detalló las órdenes que le dieron los implicados y que el día del crimen estuvo bajo los efectos de las drogas.

Así se planeó el asesinato de Juan Felipe Rincón y papel que tuvo menor implicada

Según la muchacha, nombrada por la Fiscalía con las iniciales de S. V. B. R., los señalados de orquestar la trampa contra Rincón le pusieron la tarea de verse con él y atraerlo al lugar donde lo iban a ultimar. Según la menor: “Yo era la única que lo podía llevar”.

Lee También

“Me lo dijeron porque él mostraba interés en mí, entonces él me había dicho que nos viéramos… Yo era la única que lo podía hacer ir hasta el Quiroga”, agregó S. V. B. R. en su declaración a la Fiscalía.

#ATENCIÓN La @FiscaliaCol reveló la declaración que rindió la menor (SVB) sobre lo que ocurrió el sábado 23 de noviembre de 2024, horas antes del homicidio de Juan Felipe Rincón. Según relató la menor le suministraron licor, marihuana, bazuco, tusi, pepas y cocaína para que… pic.twitter.com/Hs2vMRRZW7 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 20, 2026

Inicialmente, la joven aseguró que no quería contestarle los mensajes al hijo de William Rincón, general retirado de la Policía. Sin embargo, Katherin y Andrés Sotelo, a quienes la implicada los referencia con los apodos de ‘Alisson’ y el ‘Gomelo’, le insistieron para agendar una cita.

(Lea también: Novia de Juan Felipe Rincón habló por primera vez y destapó detalles que no se conocían)

El objetivo era solo uno: golpearlo para luego robarle su celular, venderlo y repartir las ganancias entre los involucrados. Sin embargo, con lo que no contaban era que Juan Felipe Rincón iba con escolta, quien accionó su arma de dotación al joven siendo atacado.

“Me dijeron: ‘lo vendemos’. Entonces les dije: ‘Bueno, está bien; yo también me llevo parte de eso, que el celular quede de ganancias y me llevo yo la mayoría porque voy a ser la que lo va a traer; yo estaba arriesgando mi vida en traerlo”, detalló la menor que contactó a Rincón sobre lo que le dijeron los Sotelo.

Menor implicada en muerte de Juan Felipe Rincón consumió drogas

S. V. B. R. aseguró que el plan se orquestó en el segundo piso de una casa, el cual describió como una “olla” por la innumerable cantidad de estupefacientes y licor que había. La joven agregó que se celebraba el cumpleaños de alias ‘Alisson’ y, siendo menor de edad, consumió con los presentes.

“Cuando nos enteramos del plan, simplemente siguió el plan de lo que íbamos a hacer y seguimos festejando; tenía un montón de drogas, entonces yo empecé a consumir con ellos… El segundo piso de la casa se estaba volviendo como una olla“.

Después de estar allí, se dirigió en estado de alicoramiento y bajo los efectos de alucinógenos al punto donde iba a recoger a Rincón, para llevarlo al lugar donde se dio su lamentable asesinato.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.