Joseph Stevan Murillo Díaz, de 30 años, era estilista y trabajaba en una barbería del barrio Restrepo, en la localidad de Antonio Nariño, en el sur de Bogotá. Su nombre quedó en medio de una tragedia después de que muriera tras intervenir en una situación en la que, según testimonios, una mujer y un niño estaban siendo agredidos.

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Quienes lo conocieron lo recuerdan más allá del hecho que terminó con su vida. Murillo era aficionado a la música y solía compartir en sus redes sociales momentos en los que aparecía cantando y tocando guitarra, actividades que hacían parte de su vida cotidiana.

Su compañero de trabajo, Carlos Quintero, habló sobre él después del ataque y destacó la disposición que tenía para ayudar a otras personas. Según su relato, ambos se encontraban trabajando cuando escucharon a un niño pedir ayuda y decidieron salir para intentar detener la situación.

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La intervención terminó en una agresión con arma cortopunzante. Quintero resultó herido en uno de sus brazos y, según su testimonio, Joseph se interpuso para intentar protegerlo cuando el presunto agresor comenzó a perseguirlo. Murillo habría caído durante la persecución y fue atacado cuando estaba en el suelo.

El joven fue trasladado a un centro asistencial junto con Quintero, pero murió horas después debido a la gravedad de las heridas. La Policía reportó que dos personas resultaron lesionadas durante el episodio y que un adolescente de 17 años fue aprehendido como presunto responsable.

Después de conocerse su muerte, su compañero lo recordó como una persona de actitud positiva, vinculada a su familia y con una especial afición por la música. Sus allegados ahora despiden a Joseph mientras avanza la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del ataque ocurrido en el Restrepo.

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