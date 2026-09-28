Por: El Espectador

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Desde el lunes 28 de septiembre, el puente sur de la avenida Primero de Mayo con avenida carrera 68 permanece cerrado de manera continua, una medida que impacta notablemente la movilidad entre las localidades de Kennedy y Puente Aranda. La restricción se extenderá durante cerca de dos meses y afecta tanto a vehículos particulares como a transporte público y de carga, que deben transitar únicamente por el puente norte. De acuerdo con la información divulgada por la Secretaría Distrital de Movilidad, esta interrupción responde a los trabajos para la construcción de la nave central de la Estación 7 de la Línea 1 del Metro de Bogotá. El puente sur, que había sido habilitado el 30 de marzo tras 20 meses de obras, quedará fuera de servicio mientras avanzan estas labores clave en el corredor vial.

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Con la medida, el tráfico se concentra en el puente norte. Allí operan cuatro carriles: dos en sentido occidente-oriente habilitados bajo contraflujo y otros dos en sentido oriente-occidente. La circulación en ambos sentidos, por un solo puente, reduce de forma significativa la capacidad vial y puede provocar mayores tiempos de espera, sobre todo en las horas pico. Según lo establecido por la Alcaldía, no se implementaron rutas alternas de desvío, por lo que la recomendación principal es seguir las orientaciones del personal encargado del Plan de Manejo de Tránsito y prestar atención a la señalización provisional.

El cierre se autorizó específicamente para avanzar en el montaje de la estructura metálica de la plataforma y la cubierta de Estación 7, así como el ensamble e izaje de pasarelas entre los edificios de acceso y la nave central. Estas tareas incluyen además la instalación de vigas U y vigas cajón, para lo cual se emplean grúas de gran capacidad que deben ubicarse cerca del puente cerrado. Todos estos trabajos hacen parte del Contrato EMB-163-2019, fundamental para el avance de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

Para peatones y ciclistas, las autoridades insisten en el uso de senderos y cruces señalizados, mientras el ingreso a las zonas de maquinaria está estrictamente prohibido. Los pasajeros de transporte público solo deben abordar y descender en los paraderos estipulados. Por ahora, no se reportan traslados de paraderos ni cambios en las rutas.

El nodo de la carrera 68 y calle Primero de Mayo es esencial para la integración entre el Metro y la troncal de TransMilenio, con puentes para vehículos y un viaducto para futuros trenes a 14 metros de altura. Quienes requieran más información pueden acudir a la oficina social o contactar por correo electrónico.

¿Por qué está cerrado el puente sur de la avenida Primero de Mayo con carrera 68?

El cierre se ordenó para permitir el avance en la construcción de la nave central y otras obras clave de la Estación 7 de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Según la Secretaría de Movilidad, esto incluye montaje de estructura metálica, pasarelas y vigas, lo que exige ubicar maquinaria pesada en el área y mantener la seguridad en la zona de obras.

¿Cómo afecta el contraflujo en el puente norte a los usuarios de la avenida Primero de Mayo?

El contraflujo obliga a que los vehículos de ambos sentidos utilicen el puente norte, que ofrece dos carriles por dirección. Esto puede aumentar la congestión y los tiempos de desplazamiento, especialmente en horas de alta demanda. Es clave seguir la señalización y las indicaciones de los auxiliares de tránsito para evitar accidentes y demoras adicionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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