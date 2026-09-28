Por: El Espectador

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Durante la última semana, Bogotá fue escenario de una serie de operativos policiales que culminaron con la captura de 36 personas, la incautación de 20 armas de fuego, 21 kilogramos de estupefacientes y más de 60 millones de pesos en efectivo. Este balance fue entregado por la Policía Metropolitana, que detalló la realización de quince allanamientos en sectores como Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Kennedy, en el contexto de investigaciones por delitos de extorsión, homicidio y tráfico de drogas.

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De acuerdo con la información, las operaciones estuvieron dirigidas especialmente contra estructuras criminales identificadas como ‘La Plancha’ y ‘Ejército 001 Gaitanista de Colombia’. Pese a los resultados, la institución solo presentó detalles concretos de algunos casos y no especificó la situación judicial de cada uno de los capturados ni los delitos atribuidos a la totalidad de las personas incluidas en el informe.

En cuanto a los elementos incautados, la Policía indicó que entre los 15 allanamientos se confiscaron 20 armas de fuego, municiones, teléfonos celulares, 21 kilogramos de drogas y más de 60 millones de pesos en efectivo. Se precisó que 44 millones de pesos fueron encontrados con dos personas en Kennedy y cerca de 2 millones de pesos durante un operativo en Ciudad Bolívar.

En uno de los procedimientos destacados, las autoridades capturaron en Ciudad Bolívar a dos personas señaladas de integrar la banda ‘La Plancha’, estructura bajo investigación por su presunta relación con el homicidio del intendente de la Sijín (Seccional de Investigación Judicial) Edilberto Pinilla Cárdenas. Este uniformado murió el 26 de agosto de 2026, tras resultar herido en un enfrentamiento armado mientras participaba en la búsqueda de implicados en un triple homicidio. Los capturados en este operativo tenían antecedentes por homicidio y hurto, y fueron vinculados a investigaciones por tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas.

En San Cristóbal, unidades del Gaula (Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal) detuvieron a dos personas que, según la investigación, se presentaban como integrantes del ‘Ejército 001 Gaitanista de Colombia’ para extorsionar a transportadores informales. Uno de los detenidos registraba antecedentes por concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes. Además, en Ciudad Bolívar se capturó a otra persona por exigir dinero para permitir una construcción en un lote.

Durante el operativo en Kennedy, la Policía capturó a dos personas relacionadas con tráfico de drogas, a quienes se les halló armas de fuego, marihuana y la suma más grande de dinero en efectivo incautada en esta jornada. Cabe mencionar que uno de los detenidos estaba solicitado por fuga de presos y tenía una anotación previa por homicidio.

El balance de esta semana se suma a otros operativos recientes en septiembre, como los realizados los días 15 y 18, que dejaron varias capturas y decomisos de armas, dinero y productos ilegales, incluyendo la detención de 17 presuntos miembros del Tren de Aragua.

¿Quiénes fueron los principales capturados en los recientes allanamientos de Bogotá?

De acuerdo con la Policía Metropolitana, entre los capturados destacan presuntos miembros de bandas como ‘La Plancha’ y ‘Ejército 001 Gaitanista de Colombia’, quienes estarían implicados en homicidios, tráfico de drogas y extorsión. Varios de ellos ya registraban antecedentes judiciales por delitos como hurto, tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir.

¿Qué significa ‘porte ilegal de armas’ según la Policía en los operativos de Bogotá?

La Policía utiliza el término ‘porte ilegal de armas’ para referirse a la tenencia o transporte de armas de fuego sin los permisos exigidos por la ley. En los operativos recientes, parte de los capturados fueron procesados por este delito junto con otros como tráfico de drogas y homicidio, según el balance presentado por la Policía Metropolitana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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