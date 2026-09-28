Por: Portal Bogotá

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El puente peatonal del centro comercial El Edén, ubicado en la avenida Boyacá con calle 12B de Bogotá, es ya una realidad que aporta mejoras significativas a la movilidad y calidad de vida de los habitantes de la zona. Esta obra elimina el antiguo paso semafórico sobre la calle 12B, lo que permite una circulación más fluida para cerca de 127.000 vehículos que transitan diariamente por el sector, de acuerdo con la información proporcionada por la Alcaldía de Bogotá y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

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Orlando Molano, director del IDU, señaló que uno de los principales objetivos de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán ha sido destrabar proyectos de infraestructura. En palabras del funcionario, "este puente, que por cargas corresponde a Construcciones Planificadas, llevaba más de 8 años tratando de construirse. Hoy, gracias al trabajo de la constructora con varias entidades del Distrito, ya es una realidad".

El puente, parte de las obras incluidas en el Plan de Implantación Alsacia y a cargo del promotor Bienes y Comercio S.A., beneficiará directamente a más de 92.000 personas, especialmente residentes de los barrios Villa Alsacia, Nuevo Techo y zonas cercanas. La estructura, construida en metal y pintada de blanco, tiene una longitud de 170 metros —incluidas las rampas—, un gálibo de 5,60 metros (altura libre bajo el puente para permitir el paso de vehículos) y un ancho de 6,74 metros. El diseño incluye rutas demarcadas: una franja azul como ruta peatonal, facilitando el acceso directo al centro comercial, y una franja roja dirigida a personas con discapacidad y ciclistas que transportan su bicicleta a pie.

El proyecto enfrentó retos notables debido a la ocupación ilegal de espacio público en el costado occidental, donde existen tanques y pozos de monitoreo de una estación de servicios automotriz. Esta situación ha impedido la construcción de la rampa definitiva en ese costado, aunque el acompañamiento de la administración Distrital ha sido clave para el avance de la obra, iniciada en julio del año pasado.

Mientras se resuelve la situación, como alternativa provisional, el centro comercial instaló un ascensor con capacidad para 20 personas y hasta 1.500 kg de peso. Además, existen canaletas metálicas para facilitar el paso de bicicletas por las escaleras. El IDU continúa adelantando acciones legales para la restitución del predio, el retiro de tanques de combustible y la construcción de la rampa faltante.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo beneficia el puente de El Edén a los habitantes de Villa Alsacia y sectores vecinos?

La nueva estructura mejora significativamente la conexión peatonal y vehicular del sector, ya que elimina el paso semafórico y agiliza la movilidad de quienes transitan por la zona. Además, ofrece acceso seguro al centro comercial y rutas incluyentes para personas con discapacidad, ciclistas y peatones de los barrios Villa Alsacia, Nuevo Techo y alrededores.

¿Qué significa 'gálibo' y por qué es importante en la construcción de puentes peatonales?

‘Gálibo’ se refiere a la altura libre entre el suelo y la parte más baja de una estructura, en este caso el puente. Es clave porque garantiza que vehículos altos puedan pasar sin inconvenientes por debajo del puente, evitando así accidentes y asegurando la funcionalidad plena de la vía.

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