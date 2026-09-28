Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Durante la última semana, la Policía Metropolitana de Bogotá avanzó en su estrategia contra el crimen, logrando la captura de 36 personas vinculadas con diferentes actividades delictivas que alteran la seguridad de la ciudad, de acuerdo con información divulgada por la Alcaldía de Bogotá. Esta ofensiva se centró en estructuras dedicadas a la extorsión, el tráfico de estupefacientes, homicidios y otros delitos de alto impacto. Como consecuencia de estos operativos, también se produjo la incautación de 14 armas de fuego, 21 kilogramos de estupefacientes y más de 60 millones de pesos en efectivo, golpeando de manera directa las fuentes de financiamiento de estas organizaciones criminales.

Sigue a PULZO en Discover

Uno de los hechos relevantes estuvo relacionado con el caso de Ciudad Bolívar, donde la Policía logró capturar a dos presuntos integrantes del grupo delictivo denominado ‘La Plancha’, quienes serían responsables de la muerte del intendente Edilberto Pinilla, ocurrida el pasado 26 de agosto. Según las autoridades, durante las diligencias se hallaron estupefacientes, celulares, cartuchos calibre 32 y cerca de dos millones de pesos en efectivo. Asimismo, en este sector se capturó a otra persona, señalada por las investigaciones de extorsionar a un ciudadano. De acuerdo con la denuncia, el implicado habría exigido dos millones de pesos para permitir que la víctima pudiera continuar una construcción en un lote.

San Cristóbal también fue escenario de operativos, destacándose la intervención del GAULA —unidad especializada de la Policía en casos de secuestro y extorsión— que permitió la captura de dos individuos que, según la investigación, utilizaban el nombre del denominado ‘Ejército Gaitanista de Colombia’ para intimidar y extorsionar a transportadores informales. En total, se realizaron 15 allanamientos que permitieron desarticular diversas células relacionadas no solo con extorsión, sino también con homicidios y tráfico de drogas, como informó la Secretaría Distrital de Seguridad a través de la red social X.

En la localidad de Kennedy, autoridades aprehendieron a dos personas dedicadas al tráfico de estupefacientes. En el procedimiento fueron incautadas dos pistolas, un revólver, municiones, marihuana, celulares y alrededor de 44 millones de pesos. Uno de los detenidos tenía vigente una orden de captura por fuga de presos y una anotación previa por homicidio.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, las acciones de investigación y operatividad continuarán, con el objetivo de identificar y llevar ante la justicia a quienes están detrás de estas estructuras criminales y limitar la capacidad financiera de las organizaciones delincuenciales.

¿Cuáles fueron los principales resultados de los operativos contra el crimen en Bogotá?

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá y la Policía Metropolitana, los operativos recientes permitieron la captura de 36 personas, la incautación de 14 armas de fuego, 21 kilogramos de estupefacientes y más de 60 millones de pesos en efectivo. Esto representa un golpe importante a estructuras dedicadas a la extorsión, el tráfico de drogas y otros delitos de alto impacto en la ciudad.

¿Qué grupos delictivos estuvieron involucrados en las capturas recientes en Bogotá?

Entre los capturados se destacan presuntos miembros de ‘La Plancha’, señalados del homicidio del intendente Edilberto Pinilla en Ciudad Bolívar, y personas que usaban el nombre del denominado ‘Ejército Gaitanista de Colombia’ para extorsionar a transportadores en San Cristóbal, según información de la Secretaría Distrital de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z