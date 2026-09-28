Por: El Espectador

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Los cortes de agua en Bogotá previstos para esta semana iniciaron el lunes 28 de septiembre y se extenderán hasta el jueves 1 de octubre. Estas interrupciones, organizadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, forman parte de un cronograma de trabajo enfocado en conexiones de redes, instalación de nuevos accesorios, mantenimiento de la infraestructura hídrica y lavado de tanques de suministro. Así, se busca mejorar el servicio, aunque ello implique suspensiones de entre cuatro y 36 horas, según la zona y la naturaleza de los trabajos programados, de acuerdo con el cronograma recogido por Portal Bogotá.

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El lunes fueron afectados sectores clave como Puente Aranda, La Candelaria, Fontibón y varios barrios de San Cristóbal. Por ejemplo, en Puente Aranda, varios barrios permanecieron 24 horas sin servicio debido a una conexión de tubería, mientras que en San Cristóbal los moradores de la zona enfrentaron la suspensión por labores de mantenimiento o verificación de medidores.

El martes, los cortes se extendieron a Kennedy, Usaquén, Ciudad Bolívar, Usme, Bosa y también a municipios como Soacha, Gachancipá y Sopó. En Kennedy, desde las 7:00 a. m., se realizaron conexiones de redes, generando suspensión del servicio durante 24 horas en varios barrios. Trabajos similares se repitieron en otros sectores, en especial en Bosa, donde el mantenimiento de las estaciones reductoras de presión requirió la paralización del suministro.

Para el miércoles 30 de septiembre, localidades como Suba, Kennedy, Barrios Unidos, San Cristóbal y Bosa afrontaron nuevas suspensiones. El caso más destacado fue el de San Cristóbal, donde zonas abastecidas por los tanques Quindío y Juan Rey quedaron sin agua por 36 horas debido a un mantenimiento correctivo.

El jueves 1 de octubre, la programación incluyó a Kennedy, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y una intervención significativa en Soacha, donde se detuvo el servicio durante 24 horas con el objetivo de mantener las estaciones reductoras de presión.

De acuerdo con la Empresa de Acueducto, se recomienda a la ciudadanía llenar tanques de reserva y almacenar agua suficiente antes de que empiecen las suspensiones. El agua que se guarde debe utilizarse en las siguientes 24 horas para garantizar su calidad. Asimismo, aconsejan priorizar el lavado de manos y la preparación de alimentos durante los cortes. El suministro por carrotanques se dedicará principalmente a centros hospitalarios y lugares con alta afluencia, mientras que los establecimientos que necesiten este servicio pueden comunicarse a la Acualínea 116.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Bogotá tendrán cortes de agua esta semana según la Empresa de Acueducto?

Durante la semana del 28 de septiembre al 1 de octubre, barrios en localidades como Puente Aranda, La Candelaria, Fontibón, Kennedy, Usaquén, Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, Suba, Barrios Unidos, San Cristóbal y Tunjuelito experimentan cortes programados, según el cronograma de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, junto a zonas de Soacha, Gachancipá y Sopó.

¿Cuánto tiempo durarán los cortes de agua en Bogotá y qué trabajos se realizarán?

El tiempo de suspensión del servicio varía entre cuatro y 36 horas, dependiendo del sector y del tipo de intervención. Las labores incluyen conexiones de redes, mantenimiento de infraestructura, instalación de válvulas y accesorios, lavado de tanques y verificación de macromedidores, según detalló la Empresa de Acueducto, información difundida por Portal Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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