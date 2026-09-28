Por: Caracol TV

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La movilidad y la seguridad peatonal en el occidente de Bogotá avanzan con la reciente inauguración del nuevo puente peatonal sobre la avenida Boyacá, a la altura de la calle 12B. La entrega de esta obra responde a una necesidad sentida por los habitantes de Kennedy, quienes durante años demandaron soluciones para cruzar de forma segura y ágil uno de los tramos con mayor afluencia vehicular en la ciudad. Según Noticias Caracol, un aspecto clave de este proyecto es que su funcionamiento permitió desmontar el semáforo que antes regulaba el paso de peatones, trayendo consigo una notoria mejoría en el flujo automotor dirección norte-sur.

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El puente, cuya estructura principal mide 170 metros, fue concebido bajo principios de funcionalidad y accesibilidad. Incorpora espacios específicos para transeúntes y personas con discapacidad, lo que garantiza una experiencia inclusiva al cruzar la vía. Para quienes utilizan la bicicleta, la infraestructura suma canaletas especiales: estos canales permiten que los ciclistas suban y bajen sus vehículos de forma cómoda y segura a lo largo del puente. Esta es una muestra del enfoque en transporte alternativo presente en el diseño.

Mientras se concluyen detalles como la rampa definitiva del costado occidental, se habilitó un ascensor con capacidad para 20 personas, brindando solución temporal para quienes tienen movilidad reducida. De este modo, se mantiene garantizado el acceso universal durante toda la etapa de ejecución.

El impacto en la movilidad es inmediato. Datos del sector citados por Noticias Caracol revelan que a diario circulan al menos 127.000 vehículos por este corredor. Al eliminar el semáforo para peatones, el tránsito vehicular fluye de manera más constante y eficiente, lo que implica una reducción considerable en los tiempos de espera y elimina un represamiento histórico que afectaba a conductores y pasajeros en la localidad.

El beneficio directo de la nueva infraestructura alcanza a más de 92.000 vecinos de la zona, quienes experimentan una mejoría tangible tanto en la seguridad vial como en la descongestión del tráfico. La comunidad reconoce la importancia de la obra, señalando que su entrega atiende un reclamo de larga data para reducir riesgos y facilitar la movilidad entre distintas formas de transporte.

Actualmente, continúan los trabajos en la rampa occidental, lo que completará la solución integral para peatones y ciclistas. Así, este puente se convierte en un hito en el occidente de Bogotá al mejorar la experiencia diaria y las condiciones de seguridad para quienes transitan por este importante sector.

¿Cuáles son los beneficios del nuevo puente peatonal en la avenida Boyacá para la movilidad en Bogotá?

El nuevo puente ha permitido eliminar un punto semafórico crítico, agilizando el flujo continuo de vehículos en sentido norte-sur, reduciendo la congestión y los tiempos de espera. Además, garantiza la seguridad de peatones y ciclistas, ofreciendo accesibilidad universal e integración de diferentes modos de transporte.

¿Cómo garantiza la accesibilidad el nuevo puente peatonal para personas con discapacidad y ciclistas?

La infraestructura incluye zonas diferenciadas para cada usuario, un ascensor temporal de gran capacidad, y canaletas específicas para que los ciclistas puedan cruzar con facilidad sus bicicletas, mientras finaliza la construcción de la rampa occidental. Así, se ofrece una solución que responde a las necesidades de movilidad de toda la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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