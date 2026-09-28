Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En las últimas horas, circuló en redes sociales un video que registra un presunto hurto y agresión en la avenida carrera 68 con calle 4 Sur, en Bogotá. Esta situación ha causado alarma entre los ciudadanos y motivó un pronunciamiento oficial por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP). De acuerdo con la información entregada por la entidad, la UAESP rechaza categóricamente cualquier acción violenta, acto delincuencial o agresión que ponga en riesgo la seguridad, integridad y tranquilidad de la ciudadanía en la capital del país. Según comunicó la institución en su portal oficial, esta postura busca dejar en claro que no se tolerarán conductas que alteren el orden público y reitera su compromiso por velar por la seguridad comunitaria.

Sigue a PULZO en Discover

Tras conocerse el video difundido en plataformas digitales, la UAESP explicó que, de manera inmediata, se articularon esfuerzos junto a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, las Alcaldías Locales y la Policía Metropolitana de Bogotá. Actualmente, se llevan a cabo acciones conjuntas que tienen como objetivo identificar, localizar y judicializar a los posibles responsables del incidente. Todo esto se enmarca en una estrategia de cooperación institucional orientada a garantizar una respuesta rápida ante este tipo de hechos.

La UAESP también aclaró un aspecto relevante en torno a la indumentaria utilizada por el presunto agresor. De acuerdo con la entidad, la chaqueta que portaba el individuo corresponde a una prenda antigua, que no tiene identificación de ninguna organización de recicladores autorizada ni representa vínculo laboral o afiliación vigente con la UAESP. Esta precisión es importante, ya que dificulta la localización y rastreo inmediato del sujeto a través del censo de trabajadores del gremio, y busca evitar que las acciones de una persona estigmaticen la labor de los recicladores reconocidos.

El ente distrital hizo un llamado a la ciudadanía para que, bajo completa confidencialidad, suministre cualquier información que ayude a ubicar al implicado. Para ello, invitaron a comunicarse a la Línea 123, garantizando absoluta reserva de identidad, con el fin de sumar esfuerzos para esclarecer este hecho.

Finalmente, la UAESP ratificó su compromiso con la dignificación del reciclador de oficio y destacó que el trabajo honesto y ambiental que realiza este sector no debe ser afectado por conductas delictivas individuales, reiterando que la comunidad puede aportar de manera vital al esclarecimiento de los hechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede la ciudadanía colaborar con la identificación del presunto responsable del hurto en la avenida carrera 68?

De acuerdo con la UAESP, cualquier persona que tenga información relevante sobre el presunto autor del hurto y agresión registrado, puede comunicarse a la Línea 123. La entidad asegura que toda la información recibida será tratada bajo absoluta reserva, solicitando así la colaboración activa de la ciudadanía para facilitar la ubicación y judicialización del implicado.

¿Por qué es importante no estigmatizar la labor de los recicladores tras este tipo de incidentes?

La UAESP enfatizó que la chaqueta utilizada por el presunto agresor no constituye evidencia de pertenencia a recicladores habilitados, y que se trata de una prenda antigua sin identificación vigente. Por eso es crucial evitar generalizaciones que perjudiquen a quienes desempeñan honestamente esta labor ambiental, diferenciando casos individuales de la contribución positiva que hacen los recicladores formales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z