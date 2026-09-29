John Jairo Torres, exalcalde de Yopal conocido popularmente como ‘John Calzones’, falleció tras agonizar en una Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de la Orinoquía (HORO), luego de ser blanco de un atentado armado perpetrado en zona rural de este municipio de Casanare.

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El ataque sicarial se registró en la finca La Selvita, situada en el sector de La Guafilla, donde el exmandatario se encontraba cuando fue sorprendido por el atacante. Torres recibió al menos cuatro impactos de proyectil de arma de fuego directamente en el pecho, lo que le ocasionó heridas de extrema gravedad que obligaron a su traslado de urgencia hacia el centro asistencial.

Pese a los esfuerzos del personal médico y a permanecer varias horas bajo pronóstico reservado bajo estricta observación en la sala de reanimación y la UCI, Torres no logró resistir la gravedad de los daños internos causados por los proyectiles y se confirmó su deceso en el transcurso del día.

Por este crimen, la Policía Nacional confirmó la captura de una persona señalada como presunta responsable material del ataque armado. Entre tanto, equipos especializados de la Sijín y la Fiscalía General de la Nación asumieron las diligencias investigativas para establecer los móviles exactos del homicidio, esclarecer las circunstancias del hecho y determinar si existen otros determinadores o implicados en el atentado que enluta a la región.

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