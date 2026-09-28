La mamá de Laura Camila Blanco denunció que el proceso judicial por el feminicidio de la periodista sigue sin avanzar como esperaba la familia, luego de que la audiencia preparatoria prevista para este lunes 28 de septiembre fuera aplazada nuevamente.

Sigue a PULZO en Discover

Cecilia Osorio aseguró, en entrevista con El Tiempo, que esta es la quinta vez que se aplaza esa diligencia desde febrero de 2026, cuando la familia esperaba que el caso avanzara hacia la etapa de juicio contra Óscar Santiago Gómez Leal, señalado por la muerte de la comunicadora.

(Le puede interesar: “Inverosímil”: revelan qué no cuadra en muerte de Laura Blanco, en Salitre Living; ¿hay cómplices?)

Según explicó la mujer al periódico, la defensa ha presentado diferentes solicitudes y recursos durante estos meses. Por esa razón, cuestionó que nuevamente no se pudiera desarrollar la audiencia y calificó la situación como una “falta de respeto” con la familia de la periodista.

Lee También

“Es una serie de acciones y acciones que lo que han hecho es dilatar el proceso”, afirmó Osorio, quien aseguró que tanto la familia como sus abogados han expuesto esta situación ante la jueza.

Defensa ha pedido aplazar varias diligencias

De acuerdo con el relato de la mamá de Laura Camila, la defensa de Gómez Leal ha presentado solicitudes relacionadas con el acceso a información de la periodista y con elementos que hacen parte de la investigación.

(Lea también: Hermano de Laura Blanco destapó pelea que tuvo ella con el novio: “Tuve que intervenir”)

El Tiempo señaló que entre esas peticiones estuvo una solicitud para que el procesado pudiera salir de la cárcel con el propósito de activar un teléfono celular. También se pidió acceso a la historia laboral y clínica de Laura Camila, requerimientos que, según Osorio, tuvieron recursos y actuaciones posteriores.

La madre de la periodista sostuvo que algunas solicitudes fueron presentadas después de que la defensa ya contaba con autorizaciones y que los tiempos del proceso se han extendido por actuaciones promovidas por esa parte.

En la audiencia de este lunes, según contó Osorio al diario, el abogado titular de la defensa no asistió y en su lugar acudió otro representante que, de acuerdo con su versión, no conocía suficientemente el caso. La diligencia terminó nuevamente aplazada y quedó fijada para el 11 de noviembre.

La situación también generó preocupación por una eventual solicitud de libertad por vencimiento de términos. Osorio aseguró que la familia no ha pedido extensiones y sostuvo que los tiempos adicionales han obedecido a solicitudes de la defensa.

¿Qué pasó con Laura Camila Blanco?

Laura Camila Blanco, comunicadora social y periodista, murió el 27 de julio de 2025 después de caer desde el noveno piso de un edificio en Bogotá. Inicialmente, Gómez Leal sostuvo que la joven se había lanzado voluntariamente.

Sin embargo, la investigación de la Fiscalía tomó otra dirección después de los hallazgos de Medicina Legal. El organismo señaló que Laura Camila habría sufrido una agresión antes de caer y que presentó signos de asfixia y otras lesiones físicas.

Gómez Leal fue capturado en agosto de 2025 y enfrenta un proceso por feminicidio agravado, cargo que no aceptó. La Fiscalía posteriormente presentó el escrito de acusación en su contra.

Ahora, la familia espera que la audiencia preparatoria pueda adelantarse el 11 de noviembre. Osorio insistió en que el proceso debe avanzar y pidió que también se tengan en cuenta los derechos de Laura Camila como víctima y los de sus familiares.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)