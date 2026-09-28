Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá impulsa la divulgación y el intercambio de conocimientos entorno a la escritura a través del boletín digital ‘Cartografías de la Cultura Escrita’. Este espacio, disponible en la Biblioteca Digital de Bogotá y respaldado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, busca fortalecer la circulación, visibilidad y reconocimiento de investigaciones, procesos y vivencias relacionadas con las prácticas de lectura, escritura y cultura escrita en la capital, especialmente enfocándose en esta segunda edición en la localidad de Chapinero. La convocatoria para enviar propuestas estará abierta hasta el 16 de octubre de 2026, y los resultados sobre los trabajos seleccionados se darán a conocer a partir del 1 de noviembre del mismo año, según información oficial citada en la página de la entidad.

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Andrea Victorino, quien dirige el área de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría y de BibloRed, resalta este boletín digital como un medio para que tanto investigadores como gestores e interesados puedan compartir sus hallazgos y experiencias, promoviendo el intercambio y la construcción de una memoria colectiva acerca de la transformación de la cultura escrita en Bogotá. Según Victorino, este ejercicio permite que diversas voces y procesos sean reconocidos, lo que fortalece a la vez el ecosistema cultural de la ciudad.

El boletín destacará por contar con ISSN (International Standard Serial Number), un código internacional que da formalidad y reconocimiento a la publicación como un canal legítimo de divulgación y circulación de contenidos investigativos. Así, este espacio invita a diferentes públicos a aportar y compartir sus experiencias e investigaciones, con el objetivo de contribuir a la consolidación de una comunidad activa de investigación en Bogotá.

Las personas interesadas pueden participar con cuatro tipos de contribuciones: ‘Artículos’ y ‘Cartografías en movimiento’, dirigidas principalmente a los integrantes de la Red de Investigaciones de Cultura Escrita (para quienes es necesario enviar previamente una carta de intención), y ‘Reseñas’ junto con ‘Conceptos de la cultura escrita’, abiertas al público general y a integrantes de la Red. Las secciones aceptan contenidos que varían desde resultados de investigación breves y artículos divulgativos, hasta reseñas sobre libros o productos culturales que hayan marcado la trayectoria de los autores, acompañadas de reflexiones originales sobre el concepto de cultura escrita en un máximo de 140 caracteres.

Las propuestas deben enviarse al correo nicol.rodriguez@scrd.gov.co antes del cierre de la convocatoria. Esta iniciativa está alineada con la Política Pública de Lectura, Escritura y Oralidad de Bogotá, llamada La LEO, y busca exaltar el talento local y el aporte del ecosistema de la cultura escrita de la capital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede participar en la convocatoria de ‘Cartografías de la Cultura Escrita’ en Bogotá?

Las personas interesadas en contribuir deben identificar en cuál de las secciones pueden participar (artículos, cartografías en movimiento, reseñas o conceptos de la cultura escrita) y enviar sus propuestas al correo nicol.rodriguez@scrd.gov.co antes del 16 de octubre de 2026. Para artículos y cartografías en movimiento, es necesario ser parte de la Red de Investigaciones de Cultura Escrita y enviar una carta de intención. Reseñas y conceptos están abiertas también al público general interesado en la cultura escrita de Bogotá.

¿Qué es el ISSN y por qué es importante para la publicación ‘Cartografías de la Cultura Escrita’?

El ISSN, sigla en inglés de International Standard Serial Number, es un número internacional que identifica de manera única a publicaciones seriadas como boletines y revistas. La inclusión de ISSN en ‘Cartografías de la Cultura Escrita’ le otorga mayor reconocimiento y oficialidad, facilitando su indexación y circulación como un vehículo válido de divulgación de investigaciones y experiencias en el área de la cultura escrita.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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