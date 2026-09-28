Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Joseph Stevan Murillo Díaz, de 30 años, se desempeñaba como estilista y barbero en una barbería ubicada en el barrio Restrepo, dentro de la localidad de Antonio Nariño, al sur de Bogotá. El 23 de septiembre, Joseph salía de su lugar de trabajo acompañado de su colega Carlos, cuando ambos escucharon los gritos de un niño pidiendo ayuda. Al acercarse, encontraron una escena alarmante: una mujer y un niño estaban siendo amenazados por un adolescente con un arma cortopunzante. Frente a la situación de peligro inminente, Joseph y Carlos tomaron la iniciativa de intervenir en defensa de los afectados.

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Sin embargo, el intento de ayudar derivó rápidamente en un enfrentamiento violento. Carlos recibió una herida en uno de sus brazos durante la pelea, mientras que Joseph fue perseguido por el adolescente y finalmente atacado con un arma blanca después de que cayera al suelo. A causa de este ataque, Joseph sufrió una herida grave en una de sus piernas y una severa pérdida de sangre, por lo que fue llevado junto a Carlos a un centro asistencial. Pese a los esfuerzos médicos, Joseph falleció en la madrugada del 24 de septiembre debido a la gravedad de sus lesiones. Por su parte, Carlos permanece hospitalizado y tendrá que someterse a terapias para poder recobrar la movilidad de su brazo lesionado.

Las autoridades confirmaron la aprehensión de un adolescente de 17 años relacionado con el caso. De acuerdo con la Fiscalía, al joven se le señalaron delitos asociados tanto con la muerte de Joseph como con las heridas provocadas en el mismo episodio. Estas acciones llevaron a que el hecho tuviera una amplia repercusión en el sector.

Más allá de su trabajo en la barbería, Joseph tenía una pasión por la música. Las personas cercanas a él destacaron su gusto por cantar y tocar guitarra, actividades que solía compartir a través de sus redes sociales. Carlos, su compañero, lo describió como una persona siempre dispuesta a ayudar, resaltando que la decisión de intervenir al escuchar el llamado de auxilio terminó convirtiendo a Joseph en una víctima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Joseph Stevan Murillo Díaz y cómo lo recuerdan las personas cercanas?

Joseph Stevan Murillo Díaz era estilista y barbero en el barrio Restrepo, localidad de Antonio Nariño, en Bogotá. Además de su labor profesional, tenía un fuerte vínculo con la música, especialmente con el canto y la guitarra. Sus allegados lo recuerdan por esta faceta y por su carácter solidario y dispuesto a ayudar, como lo evidenció cuando intervino ante la agresión que presenciaron frente a la barbería.

¿Qué ocurrió durante el ataque en el barrio Restrepo y cuáles fueron sus consecuencias?

El 23 de septiembre, Joseph y su compañero Carlos escucharon a un niño pedir auxilio y salieron de la barbería, encontrando a una mujer y un menor amenazados por un adolescente armado. Ambos intentaron intervenir, lo que derivó en que Joseph fuera herido de gravedad en una pierna y Carlos resultara lesionado en un brazo. Joseph falleció en la madrugada del día siguiente, mientras las autoridades aprehendieron al adolescente de 17 años señalado como responsable.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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