Por: El Espectador

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Bogotá posee desde hace varios años una Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, avance resultado de la organización y persistencia de un amplio movimiento diverso de mujeres en la ciudad. Esta política, actualizada por última vez en 2021, fue fortalecida mediante un ejercicio participativo encabezado por la Secretaría de la Mujer, que desde septiembre de 2025 realizó 24 mil encuestas a residentes de las 20 localidades. El objetivo principal de este esfuerzo fue examinar las desigualdades de género aún vigentes en Bogotá y aportar insumos confiables para diseñar estrategias públicas que permitan superarlas.

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Según los datos entregados por la Consejería de Paz, una de las realidades más evidentes radica en la vulnerabilidad de las mujeres víctimas del conflicto armado que viven en la ciudad. De hecho, más de la mitad de esta población femenina llegó por desplazamiento forzado y, lejos de hallar refugio seguro, enfrenta un ambiente hostil. En este contexto, 5 de cada 100 mujeres reportaron haber sido discriminadas el último año por su condición de víctimas del conflicto; 3 de cada 100, por razones económicas u opiniones políticas; y 4 de cada 10, por su edad. Estos datos evidencian que la discriminación persiste en diferentes formas, incluso en quienes buscan reconstruir su vida en la ciudad.

El derecho a una vida libre de violencias, uno de los pilares de la política pública, busca reconocer la gravedad de las violencias basadas en género. Más que tratarse de episodios aislados o individuales, la política considera estas violencias como un fenómeno estructural que afecta los derechos humanos de miles de mujeres en Bogotá. Entre los resultados de las encuestas, se destaca que 13 de cada 100 mujeres han sufrido acoso sexual en espacios públicos o en el transporte durante los dos últimos años, y 2 de cada 100 han experimentado esta violencia en otros entornos.

Estos hallazgos, soportados en los datos recopilados en el proceso liderado por la Secretaría de la Mujer y la Consejería de Paz, permiten dimensionar la necesidad de fortalecer y profundizar las políticas públicas. Las cifras revelan no solo la persistencia de las brechas históricas, sino también la necesidad de mantener el enfoque de género como un eje para alcanzar la paz, la inclusión y la garantía de derechos en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales desafíos para las mujeres víctimas del conflicto que llegan a Bogotá?

De acuerdo con información suministrada por la Consejería de Paz, muchas mujeres desplazadas por el conflicto armado que llegan a la ciudad siguen sufriendo discriminación. En concreto, enfrentan barreras sociales vinculadas con su condición de víctimas, su situación económica, sus opiniones políticas y su edad, lo que dificulta su integración plena y acceso a derechos en Bogotá.

¿Cómo aborda la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género las violencias basadas en género en Bogotá?

Según lo establecido en la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, la atención a las violencias basadas en género se considera un pilar central. Esta política entiende que estas violencias constituyen violaciones graves de derechos humanos y que su origen es estructural, no aislado, por lo que impulsa acciones y medidas orientadas a la protección y prevención para asegurar una vida libre de violencias a las mujeres de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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