Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá ha dado un paso significativo en el fortalecimiento del trabajo de cuidado al presentar la nueva Estrategia de Cuidados Comunitarios. De acuerdo con información publicada por el portal oficial de Bogotá, esta iniciativa tiene como objetivo principal acompañar durante 2026 a 30 organizaciones ubicadas en cinco localidades: Barrios Unidos, Puente Aranda, San Cristóbal, Bosa y Ciudad Bolívar. La estrategia busca reconocer, robustecer y visibilizar las labores de cuidado que diferentes colectivos ya desarrollan en sus territorios.

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El evento de lanzamiento, realizado el lunes 28 de septiembre en la Casa de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres de Antonio Nariño, reunió a organizaciones comunitarias y entidades vinculadas al proyecto. También estuvo presente la secretaria Distrital de la Mujer, Laura Tami. Este encuentro marcó el inicio de una nueva etapa para el Sistema Distrital del Cuidado de Bogotá, donde se destaca la importancia de las tareas de cuidado más allá de los hogares, resaltando su presencia en el trabajo con niñas, niños, personas mayores, personas con discapacidad y en iniciativas que buscan la preservación ambiental, la memoria territorial, el fortalecimiento de redes comunitarias y la salud mental.

El acompañamiento a las organizaciones no será uniforme, sino que responderá a las necesidades e intereses que cada una identifique, reconociendo tanto su historia como las capacidades y desafíos específicos de cada colectivo. Esta estrategia surge tras años de investigación y de procesos participativos, tomando como insumo la Línea Base del Sistema Distrital de Cuidado de 2022, el diagnóstico '¿Y el Cuidado Comunitario?' del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de 2023, y experiencias piloto y de caracterización realizadas en años posteriores.

Dichos estudios han evidenciado barreras que dificultan la sostenibilidad del trabajo de cuidado, como la falta de apoyo institucional, la precariedad económica, la invisibilización social y los estereotipos de género que hacen recaer sobre las mujeres la mayor carga de estas tareas. Por ello, la estrategia ofrecerá respuestas integrales: participación en encuentros colectivos, laboratorios de cambio, atención psicojurídica, herramientas para acceder a la justicia y la mediación comunitaria, así como el fortalecimiento en áreas como emprendimiento, acceso a financiación, formalización y formación en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

De esta forma, la Estrategia de Cuidados Comunitarios amplía la mirada sobre quién realiza y dónde se desarrolla el trabajo de cuidado en Bogotá, reforzando el valor de las respuestas colectivas construidas desde los territorios para el bienestar y la sostenibilidad de la vida comunitaria.

¿En qué consiste la Estrategia de Cuidados Comunitarios de Bogotá?

La Estrategia de Cuidados Comunitarios tiene como fin acompañar y fortalecer el trabajo de 30 organizaciones comunitarias en cinco localidades de Bogotá durante 2026. Su enfoque es flexible y se adapta a las necesidades identificadas por cada colectivo, ofreciendo alternativas como formación, mediación, y acceso a recursos para potenciar sus actividades de cuidado y redes de apoyo.

¿Cuáles son los principales retos que enfrentan las organizaciones de cuidado comunitario en Bogotá?

Según los ejercicios de diagnóstico mencionados en la publicación, los principales retos incluyen la falta de reconocimiento y apoyo institucional, la precariedad económica, la invisibilización social y la persistencia de estereotipos de género que atribuyen el cuidado principalmente a las mujeres, dificultando la sostenibilidad y el fortalecimiento de estas iniciativas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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