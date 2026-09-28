Por: Portal Bogotá

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Este martes 29 de septiembre de 2026, varias zonas de Bogotá y municipios cercanos como Soacha, Sopó y Gachancipá, en el departamento de Cundinamarca, se ven afectadas por cortes de agua programados. De acuerdo con información oficial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), estas interrupciones obedecen a trabajos de mantenimiento e instalación en las redes de distribución, que tienen como objetivo asegurar la prestación estable del servicio y evitar daños mayores en la infraestructura de suministro.

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En Bogotá, las labores afectan diferentes localidades y barrios. En Kennedy, el corte se extiende desde la avenida calle 3 hasta la calle 8 sur, entre la transversal 56 y la avenida carrera 68, e inicia a las 7:00 a. m. por 24 horas, mientras en Puente Aranda están involucrados Torremolinos, San Eusebio, La Camelia y Provivienda Norte (Milenta), en los mismos horarios. También en Puente Aranda, los barrios Tejar, Alcalá, Alquería, Ospina Pérez y Ospina Pérez Sur presentan suspensión a partir de las 9:00 a. m. por 24 horas.

En Usaquén, Canaima, El Cerezo y El Verbenal verán cortes desde las 10:00 a. m. durante 24 horas, por instalación de una válvula. En Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha, el corte arrancará a las 8:00 a. m. e impacta sectores como Caracolí, Oasis Cazucá, La Isla y otros de Cazucá, así como áreas entre la carrera 49 este y la avenida carrera 9 este desde la calle 25 a la 59B, con trabajos de instalación de accesorios.

En Usme, barrios como Tibaque II y San Pedro Sur serán afectados entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m., debido al lavado del tanque Yomasa. En Bosa, se realizarán trabajos de mantenimiento de estaciones reductoras de presión en Jiménez de Quesada, Andalucía II, Terminal Salitre del Sur y sectores próximos, a partir de las 10:00 a. m. por 24 horas.

Respecto a municipios aledaños, Gachancipá notifica corte desde las 11:00 a. m. por 12 horas, sumado a interrupciones en Sopó y Gachancipá desde esa misma hora durante cinco horas, asociadas a verificación de macromedidores.

La EAAB ha emitido recomendaciones para la ciudadanía durante estos trabajos. Entre las indicaciones destacan almacenar agua de manera preventiva antes del corte, consumir el agua almacenada dentro de las primeras 24 horas y priorizar el uso en actividades esenciales como lavado de manos y preparación de alimentos. Asimismo, la empresa prestará servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y grandes centros de concentración pública; este apoyo se puede solicitar a través de la línea de atención Acualínea 116.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios y municipios afectados por los cortes de agua programados en Bogotá este 29 de septiembre?

De acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), los cortes de agua afectan barrios de las localidades de Kennedy, Puente Aranda, Usaquén, Ciudad Bolívar, Usme y Bosa, además de los municipios de Soacha, Sopó y Gachancipá en Cundinamarca, con horarios y duración que dependen de la zona y el tipo de intervención.

¿Qué recomendaciones da la EAAB para los usuarios durante los cortes de agua en Bogotá?

La EAAB recomienda llenar los tanques de reserva antes de los cortes, consumir el agua almacenada en menos de 24 horas, priorizar el uso del agua para actividades esenciales y comunicarse con la Acualínea 116 en caso de requerir carrotanques, especialmente en hospitales y centros de alta afluencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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