Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Durante los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2026, Bogotá será escenario de múltiples manifestaciones, marchas, plantones y eventos culturales con diferentes fines sociales en varias de sus localidades. Estos eventos, que han sido anunciados previamente, buscan reivindicar derechos y promover causas ciudadanas, por lo que podrían ocasionar cambios en la movilidad y afectar la operación de rutas TransMiZonales y troncales del sistema de transporte TransMilenio, de acuerdo con información difundida por el Portal Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

La organización y acompañamiento de estas jornadas estarán a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), cuyas gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos acompañarán los recorridos y actividades. Su propósito es garantizar el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, fomentar la convivencia ciudadana y promover espacios de diálogo, asegurando el respeto mutuo en el espacio público. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a canales oficiales para informarse sobre cierres o desvíos viales que serán implementados debido a las marchas. El Portal Bogotá ofrece un apartado específico en https://bogota.gov.co/tag/marchas donde pueden consultarse las novedades al respecto.

La agenda del lunes 28 de septiembre incluye cinco actividades principales. Ese día, desde las 11:00 a. m., saldrá la marcha “28S Libres, vivas y nombradas” desde la Universidad Pedagógica Nacional hasta la Universidad Nacional de Colombia (localidad de Chapinero). A las 2:00 p. m. habrá varias acciones simultáneas: la marcha “28S las mujeres resisten” (de la Universidad Nacional hacia el Museo Nacional, en Teusaquillo), eventos culturales sobre el “Día de acción global por el aborto legal y seguro” en el Museo Nacional (Santa Fe), otra marcha con el lema “¡Caigamos juntas al plantón!” desde el Parque Nacional hasta el Museo Nacional (Santa Fe), y la movilización “¡La UCMC se une a la marea verde!” en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (Santa Fe).

El martes 29 de septiembre, a las 3:00 p. m. se desarrollará la marcha “En defensa de la vida, las artes y la paz” en el Museo Nacional (Santa Fe), y a las 5:00 p. m. tendrá lugar el evento “Firmes por nuestra fe” en la Plaza de Bolívar (La Candelaria). Para el miércoles 30, se programaron el evento “Conmemoración Masacre sur Oriente” a las 2:00 p. m. (en la Casita del pensamiento, barrio Altamira, San Cristóbal), y una vez más “Firmes por nuestra fe” en horas de la tarde en Plaza de Bolívar.

Las autoridades sugieren planificar los desplazamientos con antelación, prever desvíos, y si decide participar en las movilizaciones, mantener un comportamiento pacífico y respetuoso para no afectar los derechos de otras personas. Según la SDG, se mantiene el compromiso institucional con el diálogo y el respeto por el derecho a la protesta en el uso autorizado del espacio público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afectan las marchas programadas en Bogotá a la movilidad y a TransMilenio?

Las marchas y manifestaciones previstas entre el 28 y 30 de septiembre de 2026 pueden impactar significativamente la movilidad en la ciudad, especialmente en las rutas de TransMilenio y en vías principales cercanas a los puntos de concentración y recorrido. Según el Portal Bogotá, es recomendable consultar los reportes oficiales y anticipar cambios de ruta o demoras.

¿Qué función cumple la Secretaría Distrital de Gobierno en las movilizaciones en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) coordina equipos de Diálogo Social y Derechos Humanos, quienes acompañan las movilizaciones para asegurar que el derecho a la protesta pacífica se respete, promoviendo además la convivencia ciudadana y el uso adecuado del espacio público, según lo señalado en Portal Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z